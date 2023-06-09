Mark Zuckerberg, Apple'ın Vision Pro'su hakkında konuştu

Apple'ın WWDC23 kapsamında tanıttığı yeni Vision Pro cihazı hakkında pek çok görüş bildirildi ancak asıl fikri merak edilenlerden biri de Meta CEO'su Mark Zuckerberg idi. Şirketini uzun yıllardır artırılmış gerçeklik başlıklarına yatırımla gündeme getiren Zuckerberg, Apple'ın Vision Pro'sunu çok da beğenmediğini söylüyor.

Meta CEO'su Mark Zuckerberg cihaz hakkında direkt şunları söyledi:

Apple sonunda başlığını duyurdu, o yüzden biraz ondan bahsetmek istiyorum. Ne duyuracaklarını gerçekten merak ediyordum. Ve tabi ki henüz görmemiştim, dolayısıyla kurcalamaya başladığımızda neler olduğunu ve insanların kullanacağını group daha iyi öğreneceğiz.

İlk olarak gördüklerimden anladığım, iyi haber şu ki bizim ekiplerimizin fizik kurallarınca ortaya çıkan kısıtlanmalarına çözüm olarak denemediği, keşfetmediği, düşünmediği onların bulduğu sihirli bir çözümleri yok. Daha yüksek çözünürlüklü bir ekran tercih etmişler, o ve daha birçok teknolojiyle birlikte 7 kat daha fazla maliyetli ve o kadar çok enerjiye ihtiyaç duyuyor ki kabloyla bağlanmış bir bataryası yanında. Bu tasarım ödününü yapmışlar ve düşündükleri kullanım alanları için de mantıklı olabilir.

Ama bakın, bence yaptıkları sunum gerçekten de firmalarımızın vizyonu ve değerleri arasındaki farkı çok önemli bir şekilde ortaya koyuyor. Biz ürünlerimiz mümkün olabilecek herkes için erişilebilir, fiyatı karşılanabilir olsun diye inovasyonlar yapıyoruz ve yaptığımız birçok şeyin temelinde de bu var. Ve 10 milyonlarca Quest sattık.

Daha da önemlisi, bizim metaverse için vizyonumuz ve varlığımız temel olarak sosyal bir tabana sahip. Kişilerin yeni yollarla etkileşmeleri, yeni yollarla birbirlerine daha yakın hissetmeleriyle ilgili. Bizim cihazımız ayrıca aktif olmak ve bir şeyler yapmakla ilgili. Buna karşıt gösterdikleri her demoda bir kişi bir kanepede tek başına oturuyordu.

Yani, tabii bu bilgisayarların geleceği olabilir, ama ne bileyim benim istediğim gelecek bu değil. Bu konuya yaklaşımlarımızda gerçekten felsefi bir fark var. Onların ortaya koydukları ürün ve nasıl rekabet edeceklerini görmek beni olumlu anlamda daha da heyecanlandırdı, yaptığımız şeyin bir önemi var ve başarılı olacak. Ama bu yolculuk eğlenceli olacak.