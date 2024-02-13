Apple Vision Pro'yu ilginç bir şekilde kullanmak; çerçevesiz MacBook!
Apple Vision Pro'yu kullanmaya başlayan kişiler cihazla ilgili içerikler üretmeye başladılar. Bu kapsamda bir YouTuber, Vision Pro ile MacBook ekranı oluşturdu.
Apple kısa bir süre önce ABD özelinde Vision Pro cihazını satışa sundu. Karma gerçeklik başlığı ile ilgili inceleme ve test videolarının yanı sıra farklı tarzda videolar da gelmeye başladı. Buna göre bir YouTuber, Vision Pro'yu kullanarak MacBook ekranı oluşturdu. Çerçevesiz holografik bir şekilde kullanılabilen bu ekran ilginç bir fikir gibi duruyor.
APPLE VISION PRO İLE ÇERÇEVESİZ MACBOOK
Çektiği farklı deneyim videolarıyla bilinen YouTuber Luke Miani, Vision Pro ile çerçevesiz bir MacBook'un nasıl olacağını merak etti ve denedi. 2022 model Apple M2 MacBook Air'ın ekranını söken Miani, cihazı Vision Pro'ya bağlıyor ve sorunsuz bir deneyim yaşadığını aktarıyor.
İşte yayınlanan video:
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