Twitter'a rakip olacak Threads kullanıma açıldı

Facebook, Instagram ve WhatsApp’ın sahibi Meta, Twitter’a rakip yeni sosyal medya platformu Threads’i kullanıma sundu.

Sena Tufan
Yayınlanma: 07.07.2023 - 03:00
Twitter'a rakip olacak Threads kullanıma açıldı
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Meta’dan yapılan açıklamada, Threads’in metin içeriklerini paylaşmak ve herkese açık sohbetlere katılmak için Instagram ekibi tarafından oluşturulmuş yeni bir uygulama olduğu ve yeni platforma kullanıcıların Instagram hesapları aracılığıyla giriş yapabileceği belirtildi.

(Ali Murat Kırık)

Konu hakkında Cumhuriyet’e konuşan Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim üyesi Ali Murat Kırık, “TikTok nasıl ‘Reels’ olarak Instagram bünyesinde karşımıza çıktıysa Twitterda ‘Threads’ olarak var olacak gibi görünüyor. Bu durum Meta şirketinin sosyal medyada bir tekele döneceğini ve mahremiyet sorunlarıyla karşı karşıya kalabileceğimizi gösteriyor. Meta zaten Threads’in temellerini atmıştı. Ancak bu geçişin çok hızlı olacağını söyleyebilmek oldukça güç” diye konuştu.

(Zafer Kıyan)

‘NEREDEYSE AYNI’

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim üyesi Zafer Kıyan da “Gerek bot hesapların varlığı gerekse trol hesapların çokluğu Twitter’ı Türkiye gibi ülkelerde de vazgeçilebilir bir platform haline getirdi. Elon Musk’ın Twitter’ı paralı hale getirmeye çalışması kullanıcılarda bıkkınlığa neden oldu. Görünen o ki Twitter kalan ömrünü Musk’ın elinde tamamlamış görünüyor. Threads mantık olarak Twitter’la neredeyse aynı. Threads yeni bir Twitter olabilir” dedi. 


Twitter Threads facebook Instagram whatsapp

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