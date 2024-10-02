Türkiye'de internet fiyatları uçuyor: Hız yerinde sayıyor!

Yayınlanma: 02.10.2024 - 17:38

Güncelleme: 02.10.2024 - 18:07

Türkiye'de enflasyonla mücadele kapsamında kararlar alındığına yönelik gün aşırı açıklamalar yapılırken pek çok sektör gibi telekomünikasyonda da zam oranları enflasyonu aşmış durumda. İnternet hizmetleri alanında Türkiye yüksek fiyatlarla öne çıkarken internetin düşük hıza sahip olması da dikkat çekiyor.

Türkiye, internet hızı sıralamasında 161 ülke arasında 106. sırada yer alıyor. 100 megabit (Mbps) hızındaki internet için aylık ortalama 483 lira ödeniyor.

Speedtest verilerine göre, Türkiye sabit geniş bant internet hızında 42.90 Mbps ile 161 ülke arasında 106. sırada. Bu sıralama ile Türkiye, Venezuela ve Güney Afrika gibi ülkelerin gerisinde yer alıyor.

MOBİL İNTERNET HIZI DÜŞÜK VE PAHALI

Türkiye, dünya genelinde 85 Mbps olan mobil internet hızının yarısına yakın bir hız sunuyor. 111 ülke arasında 46.37 Mbps ile 58. sırada bulunurken Güney Afrika ve Moldova gibi ülkelerin gerisinde kalıyor.

Son dönemde sabit ve mobil internet sağlayıcılarının yaptığı zamlarla yurttaşlar daha düşük hızda interneti daha yüksek fiyatlarla kullanmak zorunda kalıyor. Picodi verilerine göre, 100 Mbps internetin aylık maliyeti 483 liraya ulaşmış durumda. 2022 yılında 194 lira olan 100 Mbps internetin aylık maliyeti göz önüne alındığında, internet fiyatlarındaki artış yüzde 148,9 olarak dikkat çekiyor. Ağustos ayında açıklanan yüzde 51,97 enflasyon oranına kıyasla, internet fiyatlarındaki artışın enflasyon oranını aştığı belirtiliyor.

EN HIZLI İNTERNET BAE’DE

Speedtest’e göre, dünya genelinde ortalama internet hızı 85 Mbps. Birleşik Arap Emirlikleri 297.62 Mbps ile en hızlı interneti sunarken, en yavaş internet 3.53 Mbps ile Türkmenistan'da.

'İNTERNET SUDAN UCUZ' AÇIKLAMASI

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, cep telefonu ve internet tarifelerine gelen zamma yönelik tepkilere ilişkin olarak ''Türkiye'de 4 kişilik bir ailenin ayda 5-8 damacana su tükettiğini düşünerek 'Türkiye'de internet tarifeleri sudan ucuz' demenin yanlış olmaz'' ifadelerini kullanmıştı. Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği’nin verilerine göre, 2023 yılında 4 kişilik bir ailenin iletişim masrafı 745 liraya yükseldi. En yaygın tarifelere göre bu rakam aylık 2.350 TL, yıllık ise 28 bin 200 TL’ye ulaştı. Aynı dönemde su fiyatları yüzde 106 artarak 48.5 TL’den 100 TL’ye yükseldi.