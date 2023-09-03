Mars'ı kolonileştirmek için gereken insan sayısı belli oldu

Yayınlanma: 03.09.2023 - 14:45

Güncelleme: 03.09.2023 - 14:45

Yerbilimciler, Mars'ın kolonileştirilmesi için gerekli olan minimum insan sayısını belirledi. Bu çalışma, Elon Musk'ın şirketi SpaceX'in Mars'ı kolonileştirme planlarını destekliyor.

Araştırma ekibi, Mars'ta "istikrarlı bir koloni büyüklüğü" oluşturmanın başlangıç nüfusunu hesaplamak için bir model geliştirdi. Bu model, 28 Dünya yılı boyunca farklı senaryoları işleyerek sonuçlara ulaştı.

İSTİKRARLI KOLONİ İÇİN MİNİMUM NÜFUS 10 OLMALI

Araştırmacılar, Mars'ta hava, su, gıda üretimi ve atıkların uzaklaştırılması gibi dört kritik görevin yanı sıra her görev için gerekli iki becerinin olduğunu belirtti. Bu temel görevleri yerine getirmek için "istikrarlı" bir koloni büyüklüğü için gereken minimum nüfusu 10 olarak belirledi.

Yapılan testler, başlangıç nüfus büyüklüklerinin zaman içinde en az 10 kişilik bir nüfusu sürdürebildiğini ve bu kriteri karşılamak için minimum 22 kişiye ihtiyaç duyulduğunu gösterdi. Bu, daha önce tahmin edilen 110 kişilik asgari sayıdan oldukça düşüktür.