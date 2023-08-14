NASA: Mars'ın kendi ekseni etrafındaki dönüşü hızlandı

Yayınlanma: 14.08.2023 - 14:09

Güncelleme: 14.08.2023 - 14:09

NASA bilim insanları, Mars'ın Elysium bölgesinde Kasım 2018'den 2022 sonuna kadar görev yapan Mars InSight sondası sayesinde Mars'ın dönüşüne ilişkin veriler elde etti.

Mars InSight, gezegendeki sismik aktiviteyi ve genel olarak Mars'ın iç yaşamını inceledi. Ayrıca, Mars'ta gerçekleşen tüm titreşimleri ve sarsıntıları topladı.

Elde edilen verilere göre, Mars'ın kendi ekseni etrafındaki dönüş hızının dört yıl boyunca değiştiği kaydedildi.

Bilim insanları bunun nedeninin henüz tespit edilemediğini, üzerinde çalışılmaya devam edildiğini kaydetti.

İKİ TEORİ VAR

Mars'ın bu hareketi yapmasına neyin sebep olduğuna dair iki teori ortaya atıldı.

Birincisi, kutuplardaki buzun yeniden dağılımı.

İkincisi ise buzul sonrası toparlanma olarak adlandırılan durum. Bu, yüzyıllar boyunca buzun ağırlığı altında ezilen yerkabuğunun, eridikten sonra yavaş yavaş yukarı doğru yükselmeye başlamasıdır.

Gezegenbilimcilere göre Mars'ta buzul çağı, 375 bin yıl önce sona erdi.