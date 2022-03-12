Mars'ta rüzgara ve muhtemelen suya dair bulgular

12 Mart 2022 Cumartesi, 12:48

Çin'de yapılan yeni bir araştırma, Çin'in Mars gezgini Zhurong'un indiği yerde rüzgar ve muhtemelen su erozyonu meydana gelmiş olması gerektiğini ortaya çıkardı ve kızıl gezegenin yüzey özellikleri hakkında daha fazla bulgu sağladı.

Nature Geoscience dergisinde bu hafta yayınlanan çalışmada, Zhurong'un ilk 60 Mars gününde katettiği yaklaşık 450 metrelik yol boyunca topladığı veriler analiz edildi.



Çin'in kuzeydoğusundaki Harbin Teknoloji Enstitüsü'nden Ding Liang liderliğindeki araştırma ekibi, gezginin kameraları tarafından görüntülenen yüzey kayalarını inceledikten sonra, Mars toprağının yüksek taşıma kuvvetine sahip olduğunu ve toprakta rüzgar erozyonunun yarattığı kohezyona dair bulgular olduğunu belirledi. Araştırma ekibi ayrıca sırtlar, dalgalanmalar ve aşınmış kraterler gibi manzaralar da tespit etti ve bu da bu alanın rüzgar tarafından uzun süre aşınmaya maruz kaldığını gösteriyor.

Çalışmaya göre, araştırmacılar, rüzgar erozyonu dışında, tuzlu su ile etkileşimin kanıtı gibi görünen bazı kaya dokuları da gözlemledi.

Zhurong, 15 Mayıs 2021'de Mars'ın kuzey yarım küresindeki geniş bir ova olan Utopia Planitia'ya indi. O zamandan beri gezegeni keşfeden Zhurong, yüzey kaya örnekleri topladı ve görüntüler çekti.

Bazı bilim insanları, Utopia Planitia'nın tahmini yüzey yaşı 3 milyar yıldan fazla olan volkanik bir alan olduğuna inanıyor. Utopia Planitia, geçmişte büyük miktarda sıvı su veya buza ev sahipliği yapmış olabilir.

Araştırmacılara göre, bulgular gezegenin yüzeyinin tarihinin ve Mars'taki kuzey ovalarının evriminin daha iyi kavranmasını sağlayabilecek.