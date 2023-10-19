Mars'taki en büyük depremin sebebi bulundu

Yayınlanma: 19.10.2023 - 00:00

Güncelleme: 19.10.2023 - 00:00

Geçen yıl Mars, 4,7 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı ve bu, kızıl gezegenin altı saat daha sallanmaya devam etmesine yol açtı. Deprem, ilk olarak NASA'nın kısmen bu tür depremleri araştırmak için gönderdiği InSight iniş aracı tarafından tespit edilmişti.

Bilim insanları başlangıçta sinyalin meteor çarpmalarına benzediğini düşündüler. Bu nedenle oluşmuş olabilecek herhangi bir kraterin işaretlerini aradılar ancak bulamadılar. Sebebin bu olmadığını görüldü. Bu da onları depremin kaynağının Mars'a çarpan bir şey değil, Mars'ın kendisi olduğuna inanmaya yöneltti.

Chip'in İngiliz The Independent'ten aktardığı habere göre bilim insanları bu yüzden depremin, Mars'ın kabuğundaki devasa tektonik hareketlerin sonucu gibi göründüğünü söylüyor. Independent'ın haberine göre bu Mars'ın sismik açıdan sandığımızdan çok daha aktif olduğunu gösteriyor.

Oxford Üniversitesi'nden Benjamin Fernando, "Mars'ta bugün hala aktif bir plaka tektoniğinin bulunmadığını düşünüyoruz, dolayısıyla bu olay muhtemelen Mars'ın kabuğundaki stresin salınmasından kaynaklandı. Bu gerilimler gezegenin farklı bölgelerinin farklı oranlarda soğuması ve büzülmesi de dahil milyarlarca yıllık evrimin sonucudur. Gezegenin bazı kısımlarının neden diğerlerinden daha fazla gerilimin olduğunu hala tam olarak anlayamıyoruz, ancak bunun gibi sonuçlar daha fazla araştırma yapmamıza yardımcı oluyor. Bir gün bu bilgi, insanların Mars'ta yaşamasının güvenli olduğu yerleri ve nerelerden kaçınmak isteyebileceğinizi anlamamıza yardımcı olabilir" diyor.