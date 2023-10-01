NASA, Mars'ta devasa toz hortumu keşfetti: Videosunu yayınladı!

Yayınlanma: 01.10.2023 - 15:49

Güncelleme: 01.10.2023 - 15:49

NASA, 30 Ağustos'ta Perseverance keşif aracının Mars'ın atmosferindeki devasa bir toz hortumunu videoya çektiğini duyurdu.

Perseverance keşif aracı, Mars'ta eski yaşamın izlerini araştırırken yüksek bir toz hortumu tespit etti. Yapılan çekimler, yaklaşık 4 kilometre uzaklıktan kaydedildiği için hortumun sadece alt kısmını gösteriyor.

Mars'ta bu tür toz hortumlarının sıkça meydana geldiği bilinmektedir, ancak bu seferki özellikle büyüktü. İki kilometre yüksekliğe ve 61 metre çapa sahip olan bu toz hortumu saatte 19 kilometre hızla hareket ediyordu. NASA tarafından yayınlanan video, toz hortumunun 20 kat hızlandırılmış hareketini göstermektedir. Bu tür olayların incelenmesi, Mars'ın hava koşullarını daha iyi anlamak ve hava durumu modellerini geliştirmek için önemlidir.

Perseverance keşif aracı şu anda Mars'ın Jezero Krateri'ni araştırmaktadır. Bu bölge yaklaşık 3 milyar yıl önce göle dönüşen bir nehir ağzını içermektedir. Şu anki koşullar Mars'ın Dünya'daki Sahra Çölü'nden 1.000 kat daha kurak olsa da, bilim insanları burada eski yaşam izlerinin bulunabileceğine inanmaktadır.