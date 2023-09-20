Perseverance'ın Mars'tan fotoğrafı; ikiye kesilmiş avokado gibi
Mars'tan farklı şekillerde kayaların fotoğrafları geliyor. Perseverance tarafından gönderilen yeni Mars kayası fotoğrafı ikiye kesilmiş avokado gibi görünüyor.
Mars görevi için yerini alan Perseverance, Kızıl Gezegen'den yeni fotoğraflar göndermeye devam ediyor. Bu sefer gönderdiği fotoğraf ise ortadan ikiye kesilmiş bir avokadoya benziyor. Daha önce farklı pek çok nesneye benzeyen Mars kayaları bu sefer de görünüşüne aşina olduğumuz avokadoya benziyor.
MARS GEZGİNİ DAHA ÖNCE DE FARKLI ŞEKİLLERDE KAYALARI GÖRÜNTÜLEDİ
NASA'nın Mars gezgini Perseverance, 2021 yılının şubat ayından beri Mars'taki gizemleri çözmek için görevde. Mars'ın Jezero Krateri'nde yaşam izlerini araştıran gezgin, bulgularını dünya ile paylaşmaya devam ediyor.
8 Eylül'de fotoğraflanan yeni görsel ise ikiye bölünmüş avokadoyu gösteren bir kaya. Araçta bulunan Mastcam-Z ile çekilen görüntü, dikkat çekmeyi başardı. Daha önce de çörek şeklinde bir kayayı ve köpekbalığı yüzgecine benzer pek çok farklı formda kayayı fotoğrafladı.
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