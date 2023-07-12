Mercedes-Benz ve Türk şirketi anlaşma yaptı

Yayınlanma: 12.07.2023 - 11:35

Güncelleme: 12.07.2023 - 11:36

Mercedes-Benz Türk, oyunları dünya çapında 650 milyondan fazla indirilen Zuuks Games ile bir lisans anlaşması imzaladı. Zuuks Games’in mobil cihazlarda oynanabilen Bus Simulator:Ultimate ve Truck Simulator:Ultimate adlı sürüş oyunlarında Mercedes-Benz araçları oyuncuların kullanımına sunuldu. Araçların kullanımına ek olarak oyuncular Mercedes-Benz Showroom’larını da ziyaret edebilecek ve oyun içerisinde araçların arızalanması durumunda onarımını yetkili servislerde gerçekleştirebilecekler.

Ayrıca imzalanan protokol kapsamında oyun içerisine de Mercedes-Benz reklamları yerleştirilecek. Oyuncular, Türkiye sınırları içerisindeki reklamların yer aldığı Mercedes-Benz yol panolarıyla ve bayilere yerleştirilmiş iletişim görselleriyle karşılaşacaklar.

"ÖNEMLİ BİR FIRSAT"

Mercedes-Benz ve Zuuks Games birlikteliğinden dolayı oldukça heyecanlı olduklarını söyleyen Mercedes-Benz Türk Pazarlama İletişimi ve Müşteri Yönetimi Grup Müdürü Serra Yeşilyurt, iş birliğiyle ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“Mercedes-Benz yıldızı taşıyan araçlarımızı her kanalda hem müşterilerimizle hem de Mercedes-Benz sevenlerle buluşturmak bizim için oldukça önemli. Dünya çapında üne sahip Zuuks Games ile böyle bir birliktelik kurduğumuz için de oldukça mutluyuz. Oyuncular, sürüş simülasyonu oyunlarında bizim araçlarımızla birlikte gerçek dünyadan ayırt edilemeyen bir deneyim yaşayacaklar. Oyun deneyimi boyunca Mercedes-Benz yetkili servislerini deneyimleyebilecek, gidecekleri yollar boyunca da Mercedes-Benz panolarıyla karşılaşabilecekler. Bu da bizim araçlarımızı tanımaları ve onları deneyimlemeleri için önemli bir fırsat.”