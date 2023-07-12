Microsoft ABD'de Activision Blizzard davasını kazandı

Yayınlanma: 12.07.2023 - 09:53

Güncelleme: 12.07.2023 - 09:53

Microsoft, Call of Duty'nin sahibi olan oyun stüdyosu Activision Blizzard'ı 68.7 milyar dolara satın almak istemişti. Birçok ülkenin rekabet kurumu tarafından bu durum dikkat çekti. Avrupa Birliği satın almayı onaylarken İngiltere ise onaylamamıştı. ABD'de ise ülkenin rekabet kurumu Federal Ticaret Komisyonu (FTC) tarafından satın almayı engellemek için dava süreci başlatılmıştı.

Kaliforniya Kuzey Bölgesi Yargıcı Jacqueline Scott Corley tarafından yönetilen dava karara bağlandı. Yargıç Corley, mahkemede yapılan duruşmalar ve sunumlar sonucunda, FTC'nin satın almayı engellem talebini reddetti.

Mahkeme, Microsoft'un Call of Duty gibi oyunlara erişimi azaltacağı iddiasının kanıtlanamadığını belirtti. Ayrıca, Microsoft'un Call of Duty'yi diğer platformlarda da sunacağı taahhüdünün bulunduğunu ve bu durumun tüketiciye yönelik olumlu bir durum olduğunu vurguladı.

Microsoft CEO'su Phil Spencer, Twitter'da yaptığı açıklamada, mahkemenin hızlı ve olumlu kararından memnuniyet duyduklarını belirtti. Ayrıca, Activision Blizzard anlaşmasının oyun pazarına olumlu katkılar sağlayacağını ve FTC'nin iddialarının gerçekleri yansıtmadığını söyledi.

Microsoft Başkan Yardımcısı ve Başkanı Brad Smith de Twitter'da yaptığı paylaşımda, mahkeme kararının hızlı ve kapsamlı olduğunu ve diğer yargı bölgelerinde de benzer bir şekilde çözüm bulunmasını umduklarını ifade etti. Microsoft'un, mevzuatla ilgili endişeleri gidermek için işbirlikçi bir yaklaşım sergilemeye devam edeceğini vurguladı.

Ancak, Microsoft'un Activision Blizzard'ı satın alma işlemi tamamlanmadan önce FTC'nin iç işlemleri ve İngiltere'nin Rekabet ve Piyasalar Kurumu (CMA) tarafından engelleme gibi bazı sorunların çözülmesi gerekmektedir. Microsoft'un İngiltere'deki engelleri aşmak için temyiz yoluna gideceği ve yakında bir kararın beklendiği belirtiliyor. Bununla birlikte, kararın bozulmaması durumunda Microsoft'un Game Pass'in İngiltere versiyonunda Activision Blizzard içeriğine yer vermemesi durumuda bulunuyor.