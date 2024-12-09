Marvel Rivals 72 saatte 10 milyon oyuncu sayısına ulaştı
2024 yılının sonuna yaklaşırken, yayınlanan Marvel Rivals kısa sürede popülerlik kazandı ve 10 milyon oyuncuyu aştı.
Marvel Rivals, kısa süre içinde milyonlarca kullanıcıya ulaştı. Hem oldukça sevilen ancak bir yandan eleştirilen oyun, 3 günde 10 milyon kullanıcıyı geçti. Hatırlatmak gerekirse oyun ücretsiz olarak sunuluyor ve 6v6 PvP türünde multiplayer nişancı oyunu. Adından da anlaşılacağı üzere Marvel karakterleriyle oyunu oynuyorsunuz ve bu da oyunu serinin hayranları için çekici kıldı.
ÜCRETSİZ SUNULAN MARVEL RIVALS, MİLYONLARCA KULLANICIYA KISA SÜREDE ULAŞTI
Steam'de tüm zamanların en çok oyuncu sayısına sahip ilk 20 oyunu arasına giren Marvel Rivals, eş zamanlı oyuncu sayısı tarafında 480 bin 990 kişiyi gördü. Bu sayı ise oyunu Steam'de tüm zamanların en çok eş zamanlı oyuncu sayısına sahip oyunları arasına soktu.
Oyun bu şekilde oyuncu sayısını artırmaya devam ederse listenin daha üst sıralarına yerleşebilir. Oyunu bu kadar popüler yapan ilk şey ücretsiz olması ancak performans tarafında beklentileri karşılaması oyunu hızlı bir şekilde popüler hale getirdi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 15 yıllık birikimini yarım saatte kaybetti
- Askeri helikopter düştü: 6 asker şehit!
- İmamoğlu'ndan Melih Gökçek'e 'Dilek İmamoğlu' yanıtı
- 'Yüzde 90 oy alsanız ne olur?'
- Kılıçdaroğlu çifti trafik kazası geçirdi
- İşte AKP'nin asgari ücret ve emekli maaşı beklentisi
- Putin-Esad bir araya gelecek mi?
- İnci İnci intihalde birinci
- 'Devlet Memurları Kanunu' değişiyor
- Suriye'nin yeni 'başbakanı' belli oldu