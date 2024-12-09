Marvel Rivals 72 saatte 10 milyon oyuncu sayısına ulaştı

2024 yılının sonuna yaklaşırken, yayınlanan Marvel Rivals kısa sürede popülerlik kazandı ve 10 milyon oyuncuyu aştı.

Marvel Rivals 72 saatte 10 milyon oyuncu sayısına ulaştı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.12.2024 - 20:25

Marvel Rivals, kısa süre içinde milyonlarca kullanıcıya ulaştı. Hem oldukça sevilen ancak bir yandan eleştirilen oyun, 3 günde 10 milyon kullanıcıyı geçti. Hatırlatmak gerekirse oyun ücretsiz olarak sunuluyor ve 6v6 PvP türünde multiplayer nişancı oyunu. Adından da anlaşılacağı üzere Marvel karakterleriyle oyunu oynuyorsunuz ve bu da oyunu serinin hayranları için çekici kıldı.

ÜCRETSİZ SUNULAN MARVEL RIVALS, MİLYONLARCA KULLANICIYA KISA SÜREDE ULAŞTI

Steam'de tüm zamanların en çok oyuncu sayısına sahip ilk 20 oyunu arasına giren Marvel Rivals, eş zamanlı oyuncu sayısı tarafında 480 bin 990 kişiyi gördü. Bu sayı ise oyunu Steam'de tüm zamanların en çok eş zamanlı oyuncu sayısına sahip oyunları arasına soktu. 

Oyun bu şekilde oyuncu sayısını artırmaya devam ederse listenin daha üst sıralarına yerleşebilir. Oyunu bu kadar popüler yapan ilk şey ücretsiz olması ancak performans tarafında beklentileri karşılaması oyunu hızlı bir şekilde popüler hale getirdi.


Etiketler: #Marvel Rivals

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