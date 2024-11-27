S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl Steam'de zirveye oturdu

Yayınlanma: 27.11.2024 - 19:06

Güncelleme: 27.11.2024 - 19:06

Ukrayna merkezli geliştirici GSC Game World tarafından yayınlanan S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, uzun bir süredir bekleniyordu. Kısa bir süre önce yayınlanan oyun en çok ABD'deki oyuncular tarafından satın alınmış.

STEAM'DE EN ÇOK SATAN OYUNLAR ARASINDA YER ALIYOR

Steam'de 35 binin üzerinde incelemesi bulunun oyun genel anlamda beğenilse de bazı hata ve diğer performans sorunları eleştirilmiş.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, Türkçe arayüz ve altyazı desteğine de sahip.

Steam'de 60 dolarlık fiyat etiketiyle satışta olan oyunun konusu şu şekilde:

Tehlikeli düşmanlar, ölümcül anomaliler ve güçlü artefaktlarla dolu devasa Çornobıl Yasak Bölgesini keşfet. Chornobyl'in kalbine doğru ilerlerken, kendi destansı macerana tanıklık et. Vereceğin kararlar, sonunda kaderini belirleyecek.