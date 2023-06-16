Marvel's Spider-Man 2 oyununun Türkiye fiyatı açıklandı

Sony'nin PlayStation Showcase 2023 etkinliğinde tanıttığı Marvel's Spider-Man 2'nin Türkiye fiyatı açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.06.2023 - 12:25
Marvel's Spider-Man 2 oyununun Türkiye fiyatı açıklandı
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Sony geçen günlerde PlayStation Showcase 2023 etkinliğini düzenledi. Etkinlik kapsamında yeni PlayStation oyunlarını tanıttı. Bu oyunlar arasında Marvel's Spider-Man 2'de yer alıyordu. Sony etkinlik kapsamında oyunun fiyatını 70 dolar olarak açıklamıştı. Şimdi ise Insomniac Games stüdyosu tarafından geliştirilen oyunun Türkiye fiyatı açıklandı. 

OYUN BEKLENENDEN UCUZ 

Oyuncular tarafından oyun fiyatının mevcut dolar kuruna göre 1.600 TL civarında olması bekleniyordu. Ancak Sony Türkiye için özel bir fiyat yapılandırmasına gitmiş durumda. Firma 20 Ekim 2023 tarihinde piyasaya sürecek olan oyununun Türkiye'de 799 TL'den ön siparişe açtı. Oyunun Deluxe versiyonunun fiyatı ise 899 TL olarak açıklandı. 

 


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