Matematikçiye göre yazı tura atarken ihtimal yarı yarıya değil!

Futbol maçlarında yazı tura, genellikle kimin başlama vuruşunu yapacağına karar vermek için kullanılır. Ve görünüşte bu oldukça adildir.

Madeni paraların iki yüzü olduğundan ve rastgele bir unsur eklediğinizden (parayı çevirmek ve yakalamak), seçtiğinizin gelme olasılığının yarı yarıya olduğunu varsayarsınız. Ancak araştırmacılar 350 bin 757 adet yazı tura atışını inceleyerek sayıları hesapladı ve bunun böyle olmadığını buldu. Yani ihtimalleri çok az da olsa kendi lehinize çevirmeniz mümkün.

Chip'te yer alan çalışmanın ayrıntılarına göre Amerikalı matematikçi Persi Diaconis liderliğindeki ekip bir madeni parayı attığınızda ona küçük bir miktar yalpalama katabileceğinizi söylüyor.

If you bet a dollar on the outcome of a coin toss 1000 times, knowing the starting position of the coin toss would earn you 19$ on average. This is more than the casino advantage for 6deck blackjack against an optimal player (5$) but less than that for single-zero roulette (27$).