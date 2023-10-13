Matematikçiye göre yazı tura atarken ihtimal yarı yarıya değil!

Yayınlanma: 13.10.2023 - 09:35

Güncelleme: 13.10.2023 - 09:35

Futbol maçlarında yazı tura, genellikle kimin başlama vuruşunu yapacağına karar vermek için kullanılır. Ve görünüşte bu oldukça adildir.

Madeni paraların iki yüzü olduğundan ve rastgele bir unsur eklediğinizden (parayı çevirmek ve yakalamak), seçtiğinizin gelme olasılığının yarı yarıya olduğunu varsayarsınız. Ancak araştırmacılar 350 bin 757 adet yazı tura atışını inceleyerek sayıları hesapladı ve bunun böyle olmadığını buldu. Yani ihtimalleri çok az da olsa kendi lehinize çevirmeniz mümkün.

YÜZDE 51 ORANINDA ATILDIĞI TARAFA DÜŞÜYOR

Chip'te yer alan çalışmanın ayrıntılarına göre Amerikalı matematikçi Persi Diaconis liderliğindeki ekip bir madeni parayı attığınızda ona küçük bir miktar yalpalama katabileceğinizi söylüyor.

If you bet a dollar on the outcome of a coin toss 1000 times, knowing the starting position of the coin toss would earn you 19$ on average. This is more than the casino advantage for 6deck blackjack against an optimal player (5$) but less than that for single-zero roulette (27$). — František Bartoš (@BartosFra) October 9, 2023

Diaconis, kaydedilen ve analiz edilen daha az sayıdaki yazı tura atışından, madeni paraların yaklaşık yüzde 51 oranında atıldıkları tarafa düştüğünü buldu. Ekip, 46 farklı para biriminden 350.757 madeni parayı çevirmeleri için 48 kişiyi işe aldı ve genel olarak madeni paranın atıldığı tarafa gelme olasılığının yüzde 50,8 olduğunu tespit etti.

Verileri daha derinlemesine incelediklerinde, yazı tura atışlarının insanlar arasında oldukça değişken olduğunu, bazılarının güçlü bir aynı taraf yanlılığı gösterdiğini, bazılarının ise hiç göstermediğini buldular.

Yüzde marjları çok fazla görünmeyebilir, ancak zaman içinde bir avantaja yol açabilir.

Ekip tartışmalarında "Gözlemlenen yanlılığın büyüklüğü bir bahis senaryosu kullanılarak gösterilebilir" diye açıklıyor. Yazı tura atma sonucu üzerine bir dolarlık bahis oynarsanız (yani, girmek için 1 dolar öderseniz ve sonuca bağlı olarak 0 ya da 2 dolar kazanırsanız) ve bahsi 1.000 kez tekrarlarsanız, yazı turanın başlangıç pozisyonunu bilmek size ortalama 19 dolar kazandıracaktır.