MatePad 11 ve MateBook X Pro Türkiye’de satışta

Yayınlanma: 03.06.2023 - 08:00

Güncelleme: 03.06.2023 - 08:00

İlk modellerini tanıttığından beri kullanıcılar tarafından ilgiyle karşılanan Huawei tablet ve dizüstü bilgisayar modelleri; iş, eğitim ve eğlence ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılarken, üretkenliği de ön planda tutuyor. Bu iki serinin Türkiye'de de ses getiren 2023 modelleri, 2 Haziran’dan itibaren Türkiye’deki kullanıcılarla buluştu.

MATEBOOK X PRO YENİLENDİ

MateBook X Pro, 2023 versiyonuyla da adından söz ettirmeye hazırlanıyor. Her yaştan kullanıcılar için üst düzey özelliklerle yenilenen MateBook X Pro, 14,2 inçlik Huawei FullView ekran, yüzde 92,5 ekran-gövde oranı, 1 TB dahili sabit disk, 16 GB ön bellek, Intel i7 işlemci ve Windows 11 Pro işletim sistemi, ürünün öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor.

Yeni MateBook X Pro ön siparişle 49 bin 999 TL’lik fiyat etiketiyle satışa sunuldu.

2023 model Huawei MatePad 11, bir önceki versiyona göre geliştirilen donanım ve yazılım özellikleriyle yerini aldı. MatePad 11, yeni nesil sürümünde yeteneklerini ve performansını artırdı.

MatePad 11, 120 Hz ekran yenileme hızı ve yüzde 86 ekran-gövde oranıyla verimliliği artırıyor. 128 GB’lık dahili hafıza ile gelen MatePad 11, güçlü Wi-Fi 6 desteğiyle de kesintisiz bir bağlantı deneyimine imza atıyor.

Ön siparişle satışa sunulan Huawei MatePad 11’in fiyatı, 7 bin 499 TL olarak açıklandı.

Her iki ürün de resmi internet sitesinde ekstra indirimle sunuluyor.