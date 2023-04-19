Huawei Nova 11 Pro tanıtıldı: Deri kaplamalı

Yayınlanma: 19.04.2023 - 11:18

Güncelleme: 19.04.2023 - 11:18

Çin merkezli teknoloji devi Huawei yeni telefonunu tanıttı. Huawei Nova 11 Pro adlı modelin deri kaplamalı arka kapağı bulunuyor.

Telefon, 6.78 inç, 120 Hz yenileme hızı sunan ve 2652x1200 piksel çözünürlüğünde OLED bir ekran ile geliyor. Cihazın Huawei tarafından geliştirilen Kunlun Glass versiyonu da bulunuyor.

Huawei Nova 11 Pro gücünü Qualcomm'un Snapdragon 778G 4G işlemcisinden alıyor. Cihazın arka tarafında 50 Megapiksel ana ve 8 Megpaiksel ultra geniş açılı makro kamera yer alıyor.

4K video çekebilen telefonun ön tarafında ise 60 Megapiksel ve 8 Megapiksel ön kamera bulunuyor.

Huawei Nova 11 Pro'nun 4500 mAh kapasitesinde 100W hızlı şarj destekleyen bir bataryası mevcut. Cihazın RAM kapasitesi açıklanmazken depolama alanı tarafında 256 GB, 512 GB seçenekleri mevcut.

FİYARLARI BELLİ OLDU

256 GB dahili depolama alanı olan versiyonu 460 Euro'dan, 512 GB dahili depolama alanı versiyonu 525 Euro'dan ve 256 GB dahili depolama alanı olan Kunlun Glass versiyonu 485 Euro'dan satışa çıkacak.