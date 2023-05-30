Huawei bir ülkede daha yasaklanabilir

Yayınlanma: 30.05.2023 - 09:31

Güncelleme: 30.05.2023 - 09:31

ABD yıllar önce Çin'e ve Çin merkezli teknoloji şirketlerine savaş başlatmıştı. Huawei ise bundan en çok etkilenen şirket olmuş ve ABD'deki varlığı resmen silinmişti. Buna rağmen pek çok ülkede akıllı telefon, bilgisayar ve kulaklık gibi cihazlarının satışlarında başarı yakalamıştı. Bazı ülkelerde ambargo uygulansa da Huawei için en büyük yaptırımı ABD uygulamaştı.

BİR ÜLKEDEN DAHA KISITLAMA GÖREBİLİR

Öyleki Google servislerinin kullanımının tamamen yasaklanmasıyla beraber Huawei kendi uygulama mağazasını geliştirmiş, Android yerine kendi işletim sistemini devreye almıştı. Yeni ortaya çıkan haberlere göreyse Portekiz, Huawei ve bu bağlamda Çin merkezli 5G ekipmanlarının kullanımına yönelik kısıtlama getirebilir.

Çin merkezli şirketlerin özellikle iletişim teknolojileri tarafındaki yatırımları tüm dünyanın ilgisini çekmiş durumda. Bazı ülkelerin rahatsızlık duymaya başladığı bu durum ihalenin 5G altyapısı tarafında önemli yatırımları olan Huawei'e kalmasına neden oluyor. Huawei uzun yıllardır telekom altyapısı üzerinde çalışıyor ve pek çok ülkenin de 5G'ye ulaşmasını sağlıyor.

Bu bağlamda Portekiz Siber Güvenlik Konseyi tarafından paylaşılan yeni raporda Çin'deki tedarikçilerden gelen ürünlerin ülkenin kablosuz ağ güvenliğini yüksek riskli hale getirdiği vurgulandı. Raporda Huawei'in ismi geçmiyor ancak ülkede ve pek çok Avrupa ülkesinde Huawei ürünleri kullanılıyor.

Konu hakkında Huawei sözcüsü de bir açıklama yaptı:

"Huawei son yirmi yılda, kablosuz ağlar oluşturmak ve milyonlarca insanı birbirine bağlayan kaliteli hizmetler sunmak için Portekizli operatörlerle çalıştı. Geçerli tüm yasa ve düzenlemelere uymaya ve ürün ve hizmetlerimize güvenen Portekizli müşterilere ve ortaklara hizmet vermeye devam edeceğiz."

Bir diğer yandan Portekiz, son yıllarda kişi başına en fazla Çin yatırımı alan ülkelerden biri konumuna yükseldi. Ülkenin en büyak kablosuz taşıyıcılarından biri olan şirket Huawei ekipmanlarını kullanmak için yıllar önce bir anlaşma imzalamıştı. Sözü geçen karar onaylanırsa, Portekiz de Çin odağında Huawei'ye kısıtlama getiren Avrupa ülkeleri arasında girecek.