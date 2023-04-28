Mayıs ayında ücretsiz Xbox Live Gold oyunları açıklandı

Yayınlanma: 28.04.2023 - 12:58

Güncelleme: 28.04.2023 - 12:58

Her ay oyun platformlarına yüzlerce oyun geliyor. Bunların bir kısmı ücretsiz olurken bir kısmı da ücretli olabiliyor. Özellikle binlerce oyunu ücretsiz oynamaya olanak sağlayan abonelikler ücretsiz oyunlarda öne çıkıyor. Xbox Live Gold mayıs ayı ücretsiz oyunlarını açıkladı.

HANGİ OYUNLAR VAR?

Xbox Live Gold aboneleri için mayıs ayında iki ücretsiz oyunla buluşuyor. Oyuncular bu kapsamda yeni oyunları deneyebiliyor, bazı oyunları da kısıtlı süre kapsamında ücretsiz oynuyor.

Star Wars Episode I Racer tüm mayıs ayı boyunca ücretsiz bir şekilde oynanabilecekken, Hoa 16 Mayıs tarihinde geliyor ve 15 Haziran'a kadar oynanabiliyor.

Bilmeyenler için,

Star Wars Episode I Racer'ın açıklama kısmında şunlar yazıyor: "Klasik yarış oyunu, modern kontroller ve başarılarla geri döndü! Bitiş çizgisine kadar devam eden, yürek hoplatan, ölümüne bir mücadelede bir podracer kullanarak yanan metan göllerinin, Tuskan Baskıncılarının saldırılarının, yer çekimsiz tünellerin ve çok daha fazlasının arasından geç."

Hoa'nın açıklamasında ise:

"Oyunun tanıtım yazısı şu şekilde: Hoa elle çizilmiş nefes kesici görseller, hoş müzikler ve huzurlu, dinlendirici bir atmosfere sahip güzel bir bulmaca-platform oyunudur. Nefes kesici ortamlardan geçerek tüm olayların başladığı yere doğru uzanan yolculuğunda ana karakter Hoa olarak oynarken doğanın ve hayal gücünün büyülü deneyimini yaşa." yazıyor.