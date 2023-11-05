Bilim adamları açıkladı: Dünyanın içinde başka gezegenden maddeler olabilir!

Yayınlanma: 05.11.2023 - 17:00

Güncelleme: 05.11.2023 - 17:00

Bilim insanları arasında Ay'ın nasıl oluştuğu uzun zamandır devam eden bir tartışma. Ay'ın nasıl oluştuğuna dair ortaya atılan teorilerden birisi de Mars büyüklüğündeki bir gezegen olan Theia'nın yaklaşık 4.5 milyar yıl önce Dünya'ya çarpması olduğu yönünde.

Çin Bilimler Akademisi'nde çalışan bir grup bilim insanı, bu teoriyi destekleyen yeni kanıtlar sunuyor. Theia'nın Dünya'nın derinliklerine daha fazla madde bıraktığını gösteren veriler bulunuyor. Özellikle, Afrika kıtasının ve Pasifik Okyanusu'nun derinliklerinde bulunan büyük düşük hızlı iller (LLVP'ler) olarak adlandırılan iki büyük madde bloğu inceleniyor.

Bu iki LLVP'nin kaynağını belirlemek için yapılan karmaşık akışkanlar dinamiği simülasyonları, Theia benzeri bir cismin Dünya'ya çarpmasının Dünya'nın iç tabakalarına maddenin sıkışmasına neden olabileceğini gösteriyor. Yapılan simülasyonlar, Theia'nın Dünya'nın içine daha fazla malzeme bıraktığını öne sürüyor.

Bu yeni teorinin test edilmesi için Ay'ın manto kayalarının incelenebileceği belirtiliyor. Eğer bu kayalar, Dünya'nın derinliklerinde bulunan LLVP'lerle benzer kimyasal özelliklere sahipse, bu, Theia'nın gerçekten de Dünya'ya çarparak bu bölgelere malzeme bıraktığına dair güçlü bir kanıt olabilir.

Ancak bu teori hala tartışmalı ve bazı bilim insanları, Theia'nın parçalarının yıllar içinde Dünya'nın içinde nasıl homojenleşmediği gibi soruları gündeme getiriyorlar.