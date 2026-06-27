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MECCHA CHAMELEON 10 milyon satış rakamına ulaştı

MECCHA CHAMELEON 10 milyon satış rakamına ulaştı

27.06.2026 15:50:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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MECCHA CHAMELEON 10 milyon satış rakamına ulaştı

Bir süre önce oldukça popüler olan MECCHA CHAMELEON, 10 milyon satış adedini geride bıraktı.
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Uzun yıllar çok popüler kalan Gary's Mod'da yer alan prop-hunt sistemini yeni bir versiyonla karşımıza çıkartan MECCHA CHAMELEON, 9 Haziran'da çıkış yapan bir oyun. Karakterinizle rakiplerden kaçtığınız ve saklanmak için duvar, duvardaki resim ve diğer objelerin arasında kaybolmak için o renge bürünmeniz gerekiyor. Ekiple oynanan oyun, kısa sürede milyonlarca kişiye ulaşmayı başardı. 

Oyunun geliştiricisi LEMORION oyunu 'heyecan verici bir saklambaç' olarak tanımlıyor.  

Steam'de 14 binin üzerinde yorum alan oyun 5.99 dolardan satılıyor ve 'çok olumlu' olarak işaretlenmiş.

İlgili Konular: #Video oyunu #MECCHA CHAMELEON

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