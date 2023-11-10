Citroen ve MediaMarkt'tan işbirliği: Ami sergilenmeye başladı

Yayınlanma: 10.11.2023 - 12:47

Güncelleme: 10.11.2023 - 12:47

Citroen'in elektirkli aracı Citroen Ami, MediaMarkt İstanbul Marmara Park Tech Arena mağazasında müşterilerle buluşuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Citroen, MediaMarkt ile yeni bir işbirliği gerçekleştirdi. Bu kapsamda, sıfır emisyon değerine sahip, tamamen elektrikli yapısıyla tüm kent merkezlerinde ulaşım imkânı sağlayan Citroen Ami, 'MediaMarkt Tech Arena'da müşterilerin beğenisine sunuluyor.

MediaMarkt İstanbul Marmara Park mağazasında, yeni mağaza konsepti ile tüm teknolojiseverlere eşsiz bir atmosferde, en yeni teknolojileri deneyimleyebilecekleri özel bir mağaza oluşturuldu.

Hem bireysel müşteriler hem de kurumsal firmaların kısa mesafelerdeki mobilite ihtiyaçlarını karşılayarak popülerliğini sürdüren Citroen Ami, mağazanın girişinde yer alan müşteri deneyim merkezindeki Citroen standında sergileniyor.

Müşteriler, özel olarak kurulan bu stantta Citroen Ami modelini inceleme ve online satın alma imkânlarından yararlanabiliyor. Stantta 6 ay boyunca, Citroen Ami'nin yenilikçi ve ulaşılabilir mobilite çözümleri müşterilerle buluşturulacak.

Mağazada butikler ve satış alanındaki mini deneyim alanları ile en yeni teknolojiler ziyaretçilerle buluşturulurken, teknoloji trendlerine dokunarak doğrudan deneyimleme imkanı sunuluyor.

YÜZDE 100 ELEKTRİKLİ MOBİLİTE ÇÖZÜMÜ

Citroen Ami, sıfır emisyon değerine sahip tamamen elektrikli yapısıyla tüm kent merkezilerine özgürce erişim imkânının yanı sıra sessiz ve dingin bir sürüş sağlıyor.

Sürekli hareket halinde olmayı gerektiren kent yaşamının gereklerine uygun bir yapı sunan Ami, yeni bir ulaşım formatında sadece bugünün değil, aynı zamanda yarının da kent sorunlarına yanıt veriyor.

Tamamen elektrikli sürüş modu sayesinde Ami, şehir merkezinin en dar alanlarında bile erişim sağlıyor ve kullanım maliyetlerini minimuma indiriyor.

75 KİLOMETREYE KADAR MENZİL

Yüzde 100 elektrikli Citroen Ami, 45 kilometre/saate kadar hızlara ulaşabilen, debriyajsız, yumuşak ve akıcı bir sürüş sunan dört tekerlekli bir bisiklet.

Üstelik araç, elektrikli güç-aktarma organıyla tamamen sessiz bir sürüşe imkân tanıyor. Ami, tek bir şarj ile 75 kilometreye kadar elektrikli sürüş menziline ulaşabiliyor.

5,5 kWh kapasiteli lityum-iyon batarya araç zeminine gizlenmiş durumda ve yolcu tarafı kapı eşiğinde bulunan kablo ile kolaylıkla şarj edilebiliyor.

Citroen Ami'yi şarj etmek için yolcu kapısının içinde bulunan entegre kabloyu, standart bir prize (220 V), tıpkı bir akıllı telefon veya dizüstü bilgisayar gibi takmak yeterli oluyor. Sadece 3 saat içinde yüzde 100 şarj olabilen Citroen Ami ile özel şarj istasyonu ihtiyacı da son buluyor.