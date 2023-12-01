Meizu 21 tanıtıldı: Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi bulunuyor

Yayınlanma: 01.12.2023 - 15:38

Güncelleme: 01.12.2023 - 15:38

Çinli teknoloji şirketi Meizu, yeni telefonu Meizu 21'i tanıttı. Önceki modelin tasarımını koruyan telefon, Qualcomm'un en yeni işlemcisini kullanıyor ve kamera ile pil özelliklerinde iyileştirmeler sunuyor.

Meizu 21, 6.55 inç boyutunda, FHD+ çözünürlüğe, 120Hz yenileme hızına sahip bir AMOLED ekranla geliyor. Simetrik 1.74 mm yan ve üst çerçevelere sahip olan panel, otomatik modda 1100 nit tepe parlaklık sunuyor. Telefon, gücünü Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden alıyor ve 12GB'a kadar RAM ile 512GB'a kadar depolama alanı sunuyor.

Arka kısımda, önceki modele benzer metal kamera halkaları tasarımı bulunuyor. Bu kameralardan ana olanı 200 Megapiksel çözünürlüğünde. Diğer kameralarda ise 13 Megapiksel ve 5 Megapiksel derinlik sensörü görevi gören mercek bulunuyor. Ön tarafta ise 32 Megapiksel bir kamera mevcut.

Telefonun pil tarafında ise 80W kablolu şarjı destekleyen 4800 mAh batarya bulunuyor.

Meizu 21, siyah, mor, yeşil ve beyaz renk seçenekleriyle 5 Aralık'ta satışa sunulacak. Fiyatlandırma ise depolama ve bellek miktarına göre şu şekilde:

8GB + 256GB: 480 dolar

12GB + 256GB: 520 dolar

12GB + 512GB: 565 dolar

Meizu 21 Özellikleri: