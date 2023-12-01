Meizu 21 tanıtıldı: Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi bulunuyor
Akıllı telefon şirketi Meizu yeni telefonu Meizu 21'i tanıttı. Telefon Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemci ile geliyor.
Çinli teknoloji şirketi Meizu, yeni telefonu Meizu 21'i tanıttı. Önceki modelin tasarımını koruyan telefon, Qualcomm'un en yeni işlemcisini kullanıyor ve kamera ile pil özelliklerinde iyileştirmeler sunuyor.
Meizu 21, 6.55 inç boyutunda, FHD+ çözünürlüğe, 120Hz yenileme hızına sahip bir AMOLED ekranla geliyor. Simetrik 1.74 mm yan ve üst çerçevelere sahip olan panel, otomatik modda 1100 nit tepe parlaklık sunuyor. Telefon, gücünü Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden alıyor ve 12GB'a kadar RAM ile 512GB'a kadar depolama alanı sunuyor.
Arka kısımda, önceki modele benzer metal kamera halkaları tasarımı bulunuyor. Bu kameralardan ana olanı 200 Megapiksel çözünürlüğünde. Diğer kameralarda ise 13 Megapiksel ve 5 Megapiksel derinlik sensörü görevi gören mercek bulunuyor. Ön tarafta ise 32 Megapiksel bir kamera mevcut.
Telefonun pil tarafında ise 80W kablolu şarjı destekleyen 4800 mAh batarya bulunuyor.
Meizu 21, siyah, mor, yeşil ve beyaz renk seçenekleriyle 5 Aralık'ta satışa sunulacak. Fiyatlandırma ise depolama ve bellek miktarına göre şu şekilde:
- 8GB + 256GB: 480 dolar
- 12GB + 256GB: 520 dolar
- 12GB + 512GB: 565 dolar
Meizu 21 Özellikleri:
- Ekran: 6.55 inç, 1080x2340, 120Hz, 1800 nit, AMOLED
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3
- Bellek: 8GB / 12GB RAM
- Depolama: 256GB / 512GB UFS 4.0
- Arka Kamera: 200MP f/1.7 (geniş) + 13MP f/2.4 (ultra geniş) + 5MP f/2.4
- Ön Kamera: 32MP f/2.4
- Yazılım: Android 14, Flyme 10.5
- Batarya: 4800 mAh, 80W kablolu şarj
- Boyut ve Ağırlık: 156.7 x 75.3 x 7.9mm, 198 g
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