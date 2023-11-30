Huawei'den raporu geldi: Türkiye'dekilerin yüzde 60'ı halinden memnun

Yayınlanma: 30.11.2023 - 13:58

Güncelleme: 30.11.2023 - 15:00

Huawei açıklamasına göre, Huawei adına Ipsos tarafından gerçekleştirilen araştırma, Türkiye'nin de dahil olduğu 8 bölgede 8 binden fazla Avrupalı yetişkinden oluşan bir kitle ile gerçekleştirildi.

Araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 83'ü psikolojik sağlıklarıyla fiziksel sağlıklarından daha fazla ilgileniyor. Araştırmaya katılanların yarısı genel sağlık durumlarından memnun olduklarını belirtirken, diğer yarısı ise fiziksel ve psikolojik durumlarından memnun olmadıklarını ifade etti.

YÜZDE 24 FİZİKSEL DURUMLARINDAN ENDİŞE DUYUYOR

Ankete katılan yetişkinlerin yüzde 24'lük bir bölümü, genel fiziksel durumlarından endişe duyduklarını, yüzde 26'sı hareket kabiliyetlerinin azaldığını, yüzde 29'u ise enerji seviyelerinin azaldığını belirtti. Araştırma, Avrupa vatandaşlarının yüzde 46'sının tıbbi olarak aşırı kilolu olduğunu da ortaya koydu.

Türkiye'deki katılımcıların yüzde 60'ı ise hem fiziksel zindeliklerinden hem de ruhsal sağlıklarından memnun olduğunu belirtti.

Almanya ise katılımcılarının sadece yüzde 43'ünün fiziksel zindeliğinden ve yüzde 45'inin psikolojik sağlığından memnun olmasıyla memnuniyet endeksinde son sırada yer aldı.

Kişisel olarak ilgilendikleri sağlık konularını seçmeleri istendiğinde, katılımcıların yüzde 82'si uyku kalitesi ve miktarı ile stresle başa çıkma konularını öne çıkardı. Ankete katılanların yüzde 35'inin yaşadığı en popüler sağlık semptomunun uyku bozukluğu olduğu gözlenirken, katılımcıların yüzde 40'ı ise stresten şikayetçi oldu.

Türkiye'de uyku bozukluğundan şikayet edenlerin oranı ise yüzde 48 olarak ölçüldü. Stres konusunda yüzde 39'luk oranla Romanya öne çıkarken, Almanya ise yüzde 22'lik oranla en az stresli ülke konumunda yer aldı.

Avrupa vatandaşlarının yüzde 56'sından fazlasının düzenli tıbbi muayene yaptırmadığı da araştırma sonuçları arasında bulunuyor. Katılımcıların yüzde 70'inden fazlası ise en az bir sağlık semptomundan şikayetçi olduğunu ifade etti.

Araştırmaya göre, Avrupa'daki akıllı saat kullanıcıları temel sağlık ölçümleri kapsamındaki kilo takibi, kalori kontrolü gibi değerlerini akıllı saat kullanmayanlara göre çok daha yakından takip ediyor.

Akıllı saat kullanıcıları, vücut yağ değerlerini, bu cihazları kullanmayanlara göre yüzde 75 daha yakından takip ediyor. Aynı şekilde akıllı saat kullananların günlük kalori hedeflerini takip etme oranı ise kullanmayanlara göre yüzde 71'lik bir değer farkına sahip.

Tüm düzenli akıllı saat kullanıcılarının ortalama yüzde 67'si, cihazlarından gelen analiz ve önerilerin, sağlık ve yaşam tarzları konusunda daha bilinçli olmalarını sağladığını belirtti. Türkiye, yüzde 85'le bu fikri en çok benimseyen ülke olurken, ülkeyi yüzde 74'leBirleşik Krallık ve Romanya takip ediyor.