Meizu yeni fiyat performans telefonunu tanıttı

Yayınlanma: 20.10.2023 - 13:07

Güncelleme: 20.10.2023 - 13:07

Çinli teknoloj şirketi Meizu, yeni akıllı telefonu Meizu 20 Classic'i tanıttı.

Meizu 20 Classic, gücünü Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden alıyor ve 6,55 inç boyutundaki bir OLED ekrana sahip. Bu ekran, Full HD+ çözünürlüğe, 144 Hz'e kadar yüksek yenileme hızına ve 32 MP f/2.45 ön kamera için bir ekran deliğine ev sahipliği yapıyor.

Arka tarafta, 50 MP ana kamera, 16 MP ultra geniş açılı kamera ve 5 MP derinlik algılama kamerasının yanı sıra bir halka LED flaş bulunuyor. Telefonun pil kapasitesi 4.700 mAh ve hızlı şarj desteği ile 67W'a kadar şarj edilebiliyor.

Yeşil, Demir Grisi ve Beyaz renk seçenekleri ile gelen cihazın 16/256 GB versiyonu için 3.099 Çin Yuanı (424 dolar - mevcut kur ile 11 bin 881 TL) ve 16/512 GB hafıza için 3.399 Çin Yuanı (465 dolar 13 bin 29 TL) olarak belirlenmiş.