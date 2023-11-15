Meizu 21'in ekran özellikleri açıklandı

Yayınlanma: 15.11.2023 - 12:56

Güncelleme: 15.11.2023 - 12:56

Çinli akıllı telefon üreticisi Meizu yeni amiral gemisi modeli Meizu 21'in ön siparişlerini Çin'de başlattı. Şirket yayınladığı poster ile telefonun ekran özelliklerini tanıtırken donanım özelliklerine ise yer vermedi. Bu zamana kadar ortaya çıkan biglilere göre Meizu 21, dört tarafında 1,74 mm ölçülerinde simetrik çerçevelere sahip özel yapım 6,55 inç Samsung AMOLED ekrana sahip olacak.

Meizu 21'in 80W şarjlı 4.800mAh bir batarya ile gelmesi bekleniyor. Meizu 21 Pro'nun ise ekran boyutu henüz bilinmiyor.

Her iki model de gücünü Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden alacak. Pro modelinde 80W şarj desteğine sahip 5.020mAh pil bekleniyor. Pro modelinin kablosuz şarj özelliğine sahip olup olmadığı henüz belirsiz.

Her iki telefonun da OIS özellikli 50 megapiksel ana arka kameraya sahip olması bekleniyor. Standart modelin bir ultra geniş açılı kamera ve bir telefoto kamera içereceği tahmin edilirken, Pro versiyonunda bir ultra geniş açılı kamera ve bir periskop telefoto kamera olacağı yönünde iddialar bulunuyor. İşletim sistemi tarafında ise her iki telefonun da Flyme 10 tabanlı Android 14 ile önceden yüklenmiş olarak gelmesi bekleniyor.