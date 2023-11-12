Xiaomi Redmi K70, K70 Pro'nun görüntüleri sızdırıldı!

Yayınlanma: 12.11.2023 - 17:44

Güncelleme: 12.11.2023 - 17:44

Akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin yeni telefon serisi Redmi K70 üzerinde çalıştığı biliniyordu. Telefonun önümüzdeki haftalarda tanıtılması bekleniyordu. Ancak tanıtımından önce telefonun görselleri ortaya çıktı. Firmanın yeni telefon serisinden Redmi K70 ve K70 Pro'nun görüntüleri sızdırıldı. Cihazın tasarımına bakıldığında K70e'ye benzer çizgirlerin yer aldığı görülüyor. Yayınlanan görsellerde Redmi K70 modelinin beyaz renkte olduğu ve üçlü arka kamera sistemine sahip olduğu gözüküyor. Ayrıca dördüncü bir kamera gibi konumlandırılmış LED flaşı bulunuyor. Telefonun kenar kısmının ise parlak ve metalik benzeri bir madde ile tasarlandığı görülüyor.

GizmoChina'nın haberinde yer alan bilgilere göre ise Redmi K70 Pro siyah renkte ve 50 Megapiksel ana arka kamera ile gelecek. Telefonun üst ksımında ise bir mikrofon, IR Blaster ve hoparlör ızgarası bulunuyor. Redmi K70'in Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 2, Redmi K70 Pro'nun ise Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden güç alacağı tahmin ediliyor.

Sızdırılan bilgilere göre iki cihazda OLED ekrana sahip olacak. Cihazlar HyperOS tabanlı Android 14 işletim sistemi ile kutusundan çıkış yapacak. Ortaya çıkan bilgilerde son olarak cihazların batarya özellikleri de yer aldı. Redmi K70 5 bin mAh kapasiteli 120W hızlı şarj destekleyen bir bataryayla gelirken REdmi K70 Pro ise 5 bin 120 mAh kapasiteli 120W hızlı şarj desteği bulunan bir pile sahip olacak.

Xiaomi'nin Redmi K70 serisini Kasım ayının sonunda satışa çıkarması bekleniyor.