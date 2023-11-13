- Ekran Boyutu: 6,36 inç
- Ekran Teknolojisi: LTPO OLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1.5K
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- İşlemci: Snapdragon 8 Gen 3
- RAM: 8 GB / 12 GB / 16 GB LPDDR5X
- Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB UFS 4.0
- Arka Kamera: 50 MP + 50 MP + 50 MP
- Arka Kamera Video Kaydı: 8K / 4K / 1080p / 720p
- Ön Kamera: 32 MP
- Ön Kamera Video Kaydı: 4K / 1080p
- Hücresel: 4G / 5G
- Batarya Kapasitesi: 4610 mAh
- Kablolu Şarj: 90W
- Kablosuz Şarj: 50W
Xiaomi 14 rekor kırdı: 10 günde 1.44 milyon sattı
Xiaomi'nin yeni amiral gemisi modeli Xiaomi 14 çıkışından bu zamana kadar küresel pazarlarda yer almamasına rağmen 10 günde 1.44 milyon adet sattı.
Çinli teknoloji devi Xiaomi geçtiğimiz ay 14 serisi Snapdragon 8 Gen 3 işlemciye sahip telefonlarını satışa çıkarmıştı. Xiaomi'nin açıkladığı bilgilere göre firma sadece on gün içinde 1.44 milyon adetlik bir satış rakamına ulaştı. Bu satış adetinin ardından Xiaomi 14 Ultra'nın satışa çıkarılması bir sonraki yılın sonuna kadar ertelendi.
XİAOMİ 14'ÜN ÖZELLİKLERİ NEDİR?
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