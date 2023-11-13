Xiaomi 14 rekor kırdı: 10 günde 1.44 milyon sattı

Yayınlanma: 13.11.2023 - 14:04

Güncelleme: 13.11.2023 - 14:04

Çinli teknoloji devi Xiaomi geçtiğimiz ay 14 serisi Snapdragon 8 Gen 3 işlemciye sahip telefonlarını satışa çıkarmıştı. Xiaomi'nin açıkladığı bilgilere göre firma sadece on gün içinde 1.44 milyon adetlik bir satış rakamına ulaştı. Bu satış adetinin ardından Xiaomi 14 Ultra'nın satışa çıkarılması bir sonraki yılın sonuna kadar ertelendi.

XİAOMİ 14'ÜN ÖZELLİKLERİ NEDİR?