Merakla beklenen E3 2023 iptal edildi!

Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 12:22

Güncelleme: 31 Mart 2023 - 12:22

Oyun dünyasının bildiği ve severek takip ettiği E3 2023 iptal edildi. Electronic Entertainment Expo 2023'ün, video oyun endüstrisinden donanım üreticilerinin, yazılım geliştiricilerin ve yayıncıların yeni ve gelecek ürünleri sunacağı bir etkinlik olarak biliniyor.

BEKLENEN İLGİ VE TALEP GELMEDİĞİ İÇİN İPTAL EDİLDİ

Etkinliğin iptal edildiği haberi gerekli olan ilgiyi toplamayadığı ve katılması beklenen oyun şirketlerinin katılmayacaklarını söylemesinin ardından geldi.

Ubisoft, SEGA ve pek çok oyun firmasının E3 2023'e katılmayacağını duyurmasının ardından ReedPop oyunlarından sorumlu başkan yardımcısı Kyle Marsden-Kish, etkinliğin iptal edilmesi hakkında bazı açıklamalarda bulundu:

"Gösterdiğimiz tüm çaba sebebiyle bu kararı almak bir hayli zordu ancak sektör ve E3 için doğru olanı yapmak zorundaydık. Etkinlik ile ilgilenen şirketlerin oynanabilir demolara sahip olmadığını ve bu yaz E3'te birçok firmanın olmayacağını biliyoruz. Beklediğiniz etkinliği sizlere sunamadığımız için üzgünüz."



