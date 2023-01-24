Messenger için 'uçtan uca şifreleme' genişletiliyor
Messenger için getirilen yeni özellikler duyuruldu. Bu noktada uçtan uca şifreleme için sunulan özellikler arttı.
Uçtan uca şifreleme özelliği başta mesajlaşma uygulamaları olmak üzere Gmail gibi günlük hayatta sıklıkla kullanılan uygulamalarda yer alıyor. Facebook Messenger ise uçtan uca şifrelenmiş sohbetler için beklenen güncelleme geldi. Blog yazısı ile duyurulan yeni özellikler, Messenger'ı daha güvenli hale getirmeyi hedefliyor.
DAHA FAZLA UYGULAMADA GÖRMEYE BAŞLADIK
Messenger'ın genişletilmiş özelliklerinin anlatıldığı yazıda, uçtan uca şifreleme özelliğinin daha fazla kişiye ulaşmaya başladığının duyurulmasına ek olarak sunulan yeniliklerden de bahsediliyor.
Bunlar arasında; Uçtan uca şifrelenmiş sohbetlerde değiştirilebilen sohbet temaları, sohbet emojileri, grup profil fotoğrafları, bağlantılar için ön izlemeler, aktif durum yer alırken aynı zamanda Android taraf için baloncuklar adı verilen arkadaş listenizdeki kişilerin profil fotoğraflarının olduğu daireyi ekleniyor.
Kullanıcılar uçtan uca şifreleme özelliğini kullanmak istiyorsa uygulama içinden açması gerekiyor.
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