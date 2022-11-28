İrlanda'dan Facebook'a rekor ceza!

28 Kasım 2022 Pazartesi, 17:01

Sosyal medya devi Facebook'a 265 milyon Euro (277 milyon dolar) ceza kesildi.

Ceza, Nisan 2021'de başlatılan ve Facebook kişisel verilerinin çevrimiçi olarak kullanıma sunulmuş bir veri kümesinin keşfedilmesiyle ilgili bir soruşturmadan kaynaklandı. Facebook'a ayrıca bir dizi düzeltici önlem alması emredildi.

İRLANDA'NIN META'YA VERDİĞİ DÖRDÜNCÜ CEZA

Ceza, İrlanda Veri Gizliliği Komiserliği'nin (DPC) Meta'nın şirketlerinden birine karşı verdiği dördüncü ceza oldu.

Meta'nın Avrupa Birliği içindeki baş gizlilik düzenleyicisi olan DPC'nin sosyal medya grubuyla ilgili 13 soruşturması daha bulunuyor.

META'NIN TEMYİZE GİTMESİ BEKLENİYOR

Eylül ayında Instagram iştirakine 405 milyon Euro'luk rekor bir ceza kesen kurum, Meta'nın bu cezayı temyize götürmesini planlıyor.

DPC, AB merkezlerinin İrlanda'da bulunması nedeniyle Apple, Google, Tiktok ve diğer teknoloji devlerini düzenliyor. Halihazırda Meta'nın da aralarında bulunduğu 13 firma hakkında açılmış 40 soruşturma bulunuyor.

İrlandalı düzenleyici kurum yaptığı açıklamada, diğer ilgili AB düzenleyicilerinin, bloğun büyük çok uluslu şirketleri düzenleyen "tek durak noktası" sistemi kapsamında geçen ay kendileriyle bir karar taslağı paylaşmasının ardından bugün yayınlanan karara katıldıklarını söyledi.