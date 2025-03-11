Meta, ilk yapay zeka çipi için testlere başladı

Yayınlanma: 11.03.2025 - 17:29

Güncelleme: 11.03.2025 - 17:29

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarının çatı şirketi Meta, ilk yapay zeka çipinin test sürecini başlattı. Reuters tarafından yayınlanan ayrıntılara göre üretken yapay zeka sistemlerine yatırımlarını artıran Meta, bu kapsamda kendi yapay zeka çipinin testlerine başladı.

META, KENDİ YAPAY ZEKA ÇİPİNİ GELİŞTİRİYOR

Meta, bu hamlesiyle Nvidia gibi çip tedarik eden şirketlere olan bağlılığı azaltmak istiyor. Eğer yapılan testler olumlu sonuç verirse, Meta bu çipleri seri üretime geçirecek ve özellikle kendi içinde tasarruf edebilecek.

Meta, 2025 yılı için toplam harcamalarının 114 ila 119 milyar dolar arasında olacağını öngörüyor; bu harcamaların 65 milyar doları büyük ölçüde yapay zeka altyapısına yönelik harcamalardan kaynaklanacak.

Nvidia yapay zeka çipleri konusunda bir tekel olmuş durumda ve bu fiyatlara da yansıyor. Pek çok şirket bu tekelleşme durumunu çözmek ve cihazlarında kendi çiplerini kullanmak için çalışmalarını yapıyor.