Meta, karlılıkta rekor kırdı ancak hisseleri düştü

Meta'nın yeni açıklanan verilere göre karlılıkta rekor kırarken, hisselerinde sert düşüş gözlemlendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.04.2024 - 12:21
Meta, karlılıkta rekor kırdı ancak hisseleri düştü
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Instagram, WhatsApp ve Facebook gibi uygulamaların çatı şirketi Meta, yılın ilk çeyreğinde kazandığı gelirleri açıkladı. Buna göre şirketin gelirleri ve karı arttı ancak bir diğer taraftan hisseler değer kaybetti. Açıklanan rakamlar yatırımcıları tatmin etmeyince, Meta verilerinde kapanış sonrası işlemlerde yüzde 17 değer kaybı yaşındığı aktarıldı.

META, KAR ETMESİNE RAĞMEN DEĞER KAYBETTİ

Meta'nın yaptığı açıklamaya göre son çeyrekte şirket 36,5 milyar dolar kazandı. Yıllık bazda bakıldığında ise bu yüzde 27'lik bir büyümeye işaret ediyor. Kazanılan gelirlerin ise 12,4 milyar doları kar olarak şirkete kalmış oldu. 

Şirketin aynı zamanda yıllık bazda karlılığı yüzde 100 artış gösterdi. Her ne kadar büyük bir başarı olarak gösterilse de şirket ikinci çeyrekte daha düşük rakamlar beklediğini açıkladı. 

Şirketin uygulamalar tarafında yüzü gülüyor olsa da metaverse tarafı yıllardır zarar ediyor. Reality Labs'ın zararı 3,85 milyar olarak açıklandı.


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