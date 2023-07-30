Meta, Metaverse platformunu akıllı telefonlara getiriyor

Yayınlanma: 30.07.2023 - 00:37

Güncelleme: 30.07.2023 - 00:37

Meta kısa bir süre önce veriler yayınlamış ve özellikle Facebook özelinde yakaladığı aktif kullaıcı sayısıyla başarı elde etmişti. Şirket aynı başarıyı metaverse tarafında gösterememiş olsa da Meta'nın Quest VR cihazlardan ulaşım sağlanan metaverse platformu Hoziron Worlds mobil tarafa gelecek.



Mobil sürüm üzerinde tekrar çalışmaya başladığını doğrulayan şirket ne zaman sunulacağını paylaşmadı.



Gazeteci Janko Roettgers tarafından ortaya atılan iddia, kullanıcı sayısını istediği gibi artıramayan Meta'nın yeni hamlesi olacak.

Hatırlatmak gerekirse Hoziron Worlds şu anda Quest VR üzerinden kullanıcılara ulaşıyor ve söylenene göre kullanıcı sayısı da 200 bin kişiden az. Yani 3 milyarlık Facebook kullanıcısının yanında bu sayısı Meta'yı memnun etmiyor ve artırmak için farklı stratejiler izlemeye karar vermiş.



Daha önce mobil bir sürüm geliştirilse de son kullanıcıya ulaşmamış.



İlerleyen günlerde konu hakkında detayların ortaya çıkması bekleniyor.



