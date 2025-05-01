Pinterest, Instagram gibi içeriklerini etiketleyecek
Pinterest, yapay zeka ile oluşturalan görsellere yönelik yeni bir adım atıyor. Buna göre yapay zeka elinden çıkan içerikler etiketlenecek.
Popüler bir sosyal ağ olan Pinterest, yapay zeka odaklı üretilen içerikleri ayıklamak istiyor. Bu sebeple diğer pek çok popüler sosyal mecrada olduğu gibi yapay zeka tarafından hazırlanan içerikler işaretlenecek. Böylece paylaşımları gören kullanıcılar, bu içeriklerin insanlar tarafından mı yoksa yapay zeka tarafından mı hazırlandığını anlayabilecek.
YAPAY ZEKA İLE ÜRETİLEN İÇERİKLER AZALTILMAK İSTENİYOR
Yapay zeka ile hazırlanan içeriklere yönelik şikayetleri dikkate alan Pinterest, bu içerikleri sınırlamak adına yeni araçlar sunuyor. Yapay zeka ile üretilen ya da sonradan düzenlenen görseller etiketlenecekler.
Görsellerin yanında eğer yapay zeka ile hazırlanmışsa, 'yapay zeka ile düzenlendi' etiketi yer alacak.
Bu görsellerin etiketlenmesi ise bazı sınıflandırmaların yapılmasıyla gerçekleşecek. Öte yandan yanlışlıkla bu şekilde etiketlenen bir görsel olursa kullanıcılar itiraz edebilecek.
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