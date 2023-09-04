Meta ve LG'den büyük anlaşma: Ortak VR gözlüğü çıkartacaklar

Yayınlanma: 04.09.2023 - 16:35

Güncelleme: 04.09.2023 - 16:35

Meta, 2022 yılında Quest Pro VR başlıklarını piyasaya sürdü ve şimdi LG Electronics ile işbirliği yaparak yeni bir karma gerçeklik başlığı geliştirmeye hazırlanıyor. Bu işbirliği, Apple'ın Vision Pro adını verdiği yeni karma gerçeklik başlığına karşı rekabet etmeyi amaçlıyor.

Rapora göre, Meta'nın daha uygun fiyatlı bir VR/AR modelini 2024 yılında 200 doların (mevcut kur ile 5 bin 534 TL) altında bir fiyata sunması bekleniyor. LG ile yapılan üst düzey işbirliği ise 2025 yılında piyasaya sürülecek.

Bu yeni cihazın ismi henüz kesin değil, ancak "Meta Quest 4 Pro" olabileceği spekülasyonları bulunuyor. "Pro" ifadesinin kullanılması, bu başlığın 2025 modeli olabileceğini gösteriyor olabilir.

LG Electronics, 2019 yılında bir karma gerçeklik (MR) patenti için başvuruda bulunmuş ve AR-GE çalışmalarına odaklanmıştı. Ancak bu patentin ve işbirliğinin tam olarak ne getireceği hakkında kesin bilgiler açıklanmadı.