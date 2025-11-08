Cumhuriyet Gazetesi Logo
Meta, yapay zeka odağında 600 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurdu

8.11.2025 07:33:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Meta, ABD'ye 600 milyar dolar yatırım yapacağını ve bu yatırımın merkezinde yapay zekanın yer alacağını duyurdu.

Meta, 2028 yılına kadar ABD'de altyapı ve istihdama 600 milyar dolar yatırım yapacağını duyurdu. Duyuruda ayrıntılara yer vermeyen şirketin açıklamasından bu yatırımın büyük bir kısmının yapay zeka veri merkezlerine harcanacağı sonucu çıkıyor.

Şirketin açıklamasında "Meta'da, yeni nesil yapay zeka ürünleri yaratmaya ve herkes için kişisel süper zeka geliştirmeye odaklanıyoruz." diyor.

Meta'nın ABD'de yapacağı yatırımın ilk sinyalleri eylül ayındaki görüşmede ortaya çıkmıştı ancak netleşen bir rakam yoktu. Meta'nın bu duyurusu, ABD altyapısının öncüsü olma iddiasını güçlendirmeyi amaçlıyor. Şirket, 2010 yılından bu yana veri merkezlerinin 30 binden fazla kalifiyeli çalışana ve 5 bin operasyonel işe destek sağladığını belirtiyor. 

Meta, şu anda ABD'li bazı şirketlere 20 milyar doların üzerinde gelir sağladığını da ekliyor.

