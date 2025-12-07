Meta, yapay zeka ürünleri geliştirmeye odaklanan bir şirketi satın aldı

Cumhuriyet Gazetesi Logo
7.12.2025 09:48:00
Meta, yeni şirketler satın alarak bünyesine katmaya devam ediyor.

Yapay zeka şirketlerinin yükselişi diğer teknoloji şirketlerinin ilgisini çekiyor. Meta da bünyesine yapay zeka odaklı donanım şirketi Limitless'ı katmaya karar verdi. Satın almayı duyuran Limitless, daha önce Rewind olarak anılıyordu. Şirket, yapay zeka destekli ürünleriyle öne çıkıyor. 

Şirket, konuşmaları kaydedebilen yapay zeka destekli kolye benzeri bir ürün geliştirmişti. Cihazın artık satılmayacağı ve mevcut müşterilerine de bir yıl boyunca destek vermeye devam edileceği açıklandı. 

Cihaz 99 dolardan satışa çıkmıştı. Giyilebilir cihaz, giysilere kablosuz mikrofon gibi ya da bir kolye gibi takılabiliyordu. 

Meta'nın bünyesine geçen şirket artık orası için yapay zeka destekli donanımlar üretecek. 

