Cumhuriyet Gazetesi Logo
Telegram'ın kurucusundan sansür eleştirisi

Telegram'ın kurucusundan sansür eleştirisi

7.12.2025 09:37:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Telegram'ın kurucusundan sansür eleştirisi

Telegram'ın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Pavel Durov, Avrupa Birliği’nin (AB) ABD merkezli X şirketine yönelik para cezasını eleştirdi.

Pavel Durov, AB’nin X’e verdiği 140 milyon dolarlık para cezasına ilişkin sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptı.

Fransa’nın daha önce Telegram’a Moldova ve Romanya’da sansür uygulaması konusunda baskı yaptığını belirten Durov, "AB, ifade özgürlüğünü sessizce sansürlemeyi reddeden teknoloji şirketlerini cezalandırabilmek için imkansız kurallar getiriyor." ifadesini kullandı.

Tesla, SpaceX ve xAI Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk’ın da söz konusu paylaşımı "Evet, aynen öyle." yorumuyla alıntıladığı görüldü.

AB dün içerik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle X’e 140 milyon dolar para cezası verildiğini bildirmişti.

Durov, daha önce yaptığı açıklamada, Fransa istihbaratının, Moldova ve Romanya’da hükümetin görüşüne karşı paylaşımlar yapan bazı Telegram kanallarını kapatma talebini reddettiklerini söylemişti.

İlgili Konular: #sosyal medya #Telegram #Pavel Durov

İlgili Haberler

Bill Gates'ten yapay zekaya yönelik açıklamalar
Bill Gates'ten yapay zekaya yönelik açıklamalar Microsoft'un kurucu ortağı ve eski Üst Yöneticisi (CEO) Bill Gates, yapay zeka başta olmak üzere modern teknolojilerin insanlığa, sağlık alanında olağanüstü bir dönüm noktasına ulaşma fırsatı sunacağını vurguladı.
ChatGPT reklamlara tepkili; OpenAI onların reklam olmadığını söylüyor
ChatGPT reklamlara tepkili; OpenAI onların reklam olmadığını söylüyor OpenAI'dan reklam hamlesinin geleceği bir süredir konuşuluyordu. Kullanıcıların bazıları 'reklam' benzeri mesajlar aldıklarını bildirmeye başladı.
Fizik biliminin sınırları zorlanıyor: Nötrinolar kuantumun şifresi olabilir
Fizik biliminin sınırları zorlanıyor: Nötrinolar kuantumun şifresi olabilir Dünya’dan her saniye geçen trilyonlarca nötrino, neredeyse hiç etkileşim kurmadığı için “hayalet parçacıklar” olarak anılıyor. Ancak yeni bir çalışma, bu görünmez parçacıkların fizik kuramlarının sınırlarını test etmek için benzersiz bir araç sunduğunu ortaya koydu.