Metaverse’ün ilk ünlü isimleri 'sanal Influencer’lar oldu

17 Kasım 2022 Perşembe, 09:59

İş dünyasında artan rekabet, markaların pazarlama stratejilerine de yansıdı. Uzun süredir influencer pazarlamayı stratejilerinin bir parçası olarak gören markaların yeni trendlere yönelmesi, sanal Influencerların popülaritesini de beraberinde getirdi. Yapay zeka ve grafik yazılımları aracılığıyla bilgisayarda üretilen ve sosyal medyada gerçek bir insan gibi davranan bu sanal karakterler, şimdiden bir ekonomi oluşturdu. Sanal influencer pazarının 2025’e kadar yüzde 26 büyümeyle 4,6 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşacağı tahmin edilirken, Influencer Marketing Factory tarafından yürütülen bir araştırmada 5 katılımcıdan üçünün en az bir sanal Influencerı takip ettiği görüldü. Markalara özel yeni nesil prodüksiyon hizmeti vermeye başlayan teknoloji şirketi IAMX.Live tarafından geliştirilen sanal Influencerı ALARA X de son dönemde küresel kullanıcıların ilgi odağı oldu.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan IAMX.Live kurucu ortaklarından Ercan Barış, “Yaratıcı endüstrinin ve teknolojinin pazarlama dünyasına son hediyesi olan bu dijital yıldızlar, metaverse çağına adımladığımız günlerde markalar için güçlü fırsatlar barındırıyor. Dünyaca ünlü moda markaları mesajlarını sosyal medya platformlarında kendilerine özel sanal karakterleriyle vermeye başladı. IAMX.Live olarak hayat verdiğimiz ALARA X de 300 bine yakın takipçisiyle uluslararası arenada dikkatleri üzerine çekiyor" dedi.

TÜKETİCİLERİN YÜZDE 35’İ SANAL INFLUENCERLAR TARAFINDAN TANITILAN BİR ÜRÜN SATIN ALDI

Araştırma sonuçlarına göre kullanıcıların sanal Influencerları takip etme nedenleri arasında içerik, ilk sırayı aldı. Hikaye anlatımı, müzik ve ilham gibi başlıkları da sanal influencer'ları takip etme gerekçeleri arasında sayan kullanıcıların, dijital dünyanın sanal ünlülerini takip etmek için YouTube, Instagram ve TikTok gibi mecraları kullandığı görüldü. 2022’de tüketicilerin yüzde 35’inin sanal Influencerlar tarafından tanıtılan bir ürün veya hizmet satın aldığını vurgulayan Ercan Barış, “Özellikle Z jenerasyonu sanal Influencerlara büyük ilgi gösteriyor. Tamamen dijital ortamda üretilen sanal karakterler markalara influencer pazarlama stratejilerini yenilikçi bir yoldan tamamlama ve metaverse evrenine adım atma şansı tanıyor. Küresel pazarda faaliyet gösteren Dubai merkezli bir prodüksiyon şirketi olarak geliştirdiğimiz ALARA X de yeni yaklaşımın en başarılı örneklerinden biri olarak konumlanıyor. Hollywood yapımlarına imza atan küresel motion capture ve animasyon stüdyoları, ALARA’nın animasyon videoları üzerinde uzun zamandır çalışıyor. Verilerden de hareketle, sanal gerçeklikle oluşturulmuş deneyimlerin pazarlama ve tüketici etkileşiminde önemli rol oynayacağı bir döneme girerken yeni ve güçlü bir iletişim kanalı olacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

MARKALARA ÖZEL SANAL KARAKTERLER GELİŞTİRİYOR

Yeni nesil bir prodüksiyon şirketi olarak ALARA X’in dışında yeni sanal influencerlar üzerinde çalıştıklarını söyleyen Barış, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Geleceğe yön verecek pop yıldızı, haber sunucusu, gazeteci, influencer gibi farklı sanal karakterlerden oluşan bir sanal insan kolonisi üzerine çalışıyoruz. Geliştirdiğimiz realistik sanal Influencerları yalnızca sosyal medya platformlarıyla sınırlı tutmayıp bir teknoloji şirketi olarak bu karakterlerle NFT, blokzinciri ve kripto gibi konseptler arasında organik bağlar kuracağız. Bunun yanı sıra global markalar için de özel, anahtar teslim sanal Influencerlar tasarlamaya başladık. 2025'e kadar hedefimiz, IAMX.Live lisanslı, küresel markalar ve yatırımcılar tarafından sahiplenilmiş sanal Influencerlardan oluşan bir ekosistem oluşturmak.”