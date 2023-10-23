Apple Watch Ultra: 60 saate varan pil ömrü nasıl elde edilir?

Yayınlanma: 23.10.2023 - 15:41

Güncelleme: 23.10.2023 - 15:41

Apple, Apple Watch Ultra modellerinin kullanıcılarına 60 saate kadar pil ömrü sunan yeni düşük güç ayarları getirdi. Bu özellik, daha az kalp atış hızı ve GPS okuması gerektiren egzersiz ayarlarının etkinleştirilmesi ile çalışır. Peki Apple Watch Ultra'da 60 saate varan pil ömrü nasıl elde edilir?

APPLE WATCH ULTRA'NIN ŞARJI NASIL UZUN SÜRE DAYANIR?

Apple, Eylül ayında Apple Watch Ultra'yı tanıttığında, bu yeni modelin 36 saate kadar pil ömrü sunabileceğini açıkladı. Bu, önceki Apple Watch modellerine göre oldukça büyük bir gelişmeydi, çünkü eski modeller yalnızca bir gün boyunca kullanılabiliyordu.

Ancak Apple, sonbaharda bu süreyi daha da artırmak için yeni düşük güç ayarları getirme sözü verdi. Şirket, sözünü tuttu ve kullanıcılarına Apple Watch Ultra ile 60 saate kadar pil ömrü sunuyor.

Bu yeni özellikten yararlanabilmek için, Apple Watch Ultra'nızın watchOS 9.1 veya daha yeni bir sürümüne güncellendiğinden emin olmalısınız. Ayrıca, pil tasarrufu modunu etkinleştirmek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

Apple Watch Ultra'da 60 Saat Pil Ömrü Nasıl Elde Edilir:

Apple Watch Ultra'nızda Ayarlar uygulamasını başlatın. En alta kaydırın ve "Egzersiz" seçeneğine dokunun. "Düşük Güç Modu"nun yanındaki anahtarı açın. "Düşük Güç Modu Sırasında" seçeneğinin altında, "Daha Az GPS ve Kalp Atış Hızı Okuması"nın yanındaki anahtarı açın.

Bu ayarlar etkinleştirildiğinde, Düşük Güç Modu sırasında yürüyüş, koşu ve yürüyüş antrenmanları sırasında GPS ve kalp atış hızı okumalarının sıklığı azalır. Bu, pil ömrünün korunmasına yardımcı olur.

Bu ayarlar sayesinde, Apple Watch Ultra kullanıcıları artık 60 saate kadar pil ömrü elde edebilirler. Apple, bu sürenin hesaplanırken 15 saat egzersiz, 600'den fazla zaman kontrolü, 35 dakika uygulama kullanımı, 3 dakika konuşma ve 15 saat uyku takibi temel alındığını belirtiyor.