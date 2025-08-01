Microsoft, 4 trilyon dolar seviyesini aştı

Teknoloji şirketi Microsoft, bir zamanlar en değerli şirket pozisyonundaydı ve uzun bir süre de listenin başında yer aldı. Yıllar içinde farklı rakipler ve şirketler Microsoft'un bu pozisyonunu ele geçirdi ve şirketin alt sıralarda yer almasına neden oldu ancak yeni bir yükseliş görüldü.

Microsoft, 1 Ağustos itibarıyla piyasa değerini 4 trilyon dolar seviyesine çıkartmayı başardı.

Şirketin başarısı ise ondan önce 4 trilyon dolara ulaşan Nvidia ardından ikinci olarak anılmasını sağlıyor.

Microsoft, daha önce Azure'un 2025 mali yılı itibarıyla 75 milyar doları aşan bir gelir getirdiğini duyurmuştu. Azure uzun bir geçmişe sahip ve Microsoft'un sunduğu bu bulut hizmetleri özellikle şirketler nezdinde çok tercih ediliyor. Aynı zamanda Azure altyapısı Windows yazılımından oyun tarafındaki Xbox'a kadar çeşitli alanlarda kullanılıyor.