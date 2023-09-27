Microsoft artık nükleer enerji kullanacak

Yayınlanma: 27.09.2023 - 13:02

Güncelleme: 27.09.2023 - 13:02

Microsoft, veri merkezlerinin enerji ihtiyacını karşılamak için yeni nesil nükleer reaktörlerin kullanılacağı bir strateji geliştirmeye hazırlanıyor. Şirket, bu stratejiyi yönetecek bir program yöneticisi arayışında olduğunu duyurdu.

Veri merkezleri, yüksek miktarda elektrik tüketiyor ve bu da temiz enerji kaynaklarına erişim sağlanamazsa Microsoft'un iklim hedeflerini tehlikeye atabilir. Ayrıca, yapay zeka gibi enerji yoğun uygulamaların kullanımı, bu sorunu daha da karmaşık hale getiriyor.

Nükleer enerji, sera gazı emisyonu oluşturmadığı için çevre dostu bir enerji kaynağı olarak kabul edilir. Ancak, nükleer atıkların işlenmesi ve uranyum tedarik zincirinin oluşturulması gibi bazı zorluklarla karşı karşıyadır. Bu nedenle, nükleer enerjinin iklim değişikliğiyle mücadelede ne kadar rol oynaması gerektiği konusu hala tartışmalıdır.

MICROSOFT ENERJİ SIKINTISINI NÜKLEER İLE ÇÖZECEK

Microsoft'un yeni iş ilanına göre, şirket gelişmiş nükleer reaktörlerin kullanımını içeren projelere liderlik edecek bir program yöneticisi arayışında. Özellikle küçük modüler reaktörler (SMR) için bir plan geliştirmek isteyen Microsoft, bu yeni nesil reaktörlerin daha ucuz ve kolay inşa edilebilir olduğuna inanıyor.

Ancak, SMR'lerin kullanılması bazı zorlukları da beraberinde getiriyor. Bu reaktörler, yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum yakıtına ihtiyaç duyarlar, ve bu da uranyum tedarik zincirinin oluşturulmasını gerektirir. Ayrıca, nükleer atıkların yönetimi de önemli bir konudur.