Microsoft Xbox'a özel kredi kartını duyurdu!

Yayınlanma: 12.09.2023 - 10:25

Güncelleme: 12.09.2023 - 10:25

Microsoft yeni bir kredi kartı tanıttı. Bu kredi kartı Xbox'a özel ve kullanıcılar oradan harcama yaptıklarında kazandıkları puanları oyunlarda kullanabilecek. Tanıtımı yapılan kart 21 Eylül'den itibaren ABD'deki Xbox Insider üyelerine sunulacak.

Blog gönderisinde duyurulan Xbox Mastercard, 2024 yılından itibaren ülkedeki 50 eyalette bulunan tüm Xbox kullanıcılarına sunulacak.

Farklı ülkelere gelip gelmeyeceği ise henüz belli değil.

Karttan yapılacak her 1 dolarlık harcama için oyunculara 1 kart puanı yatacak. 1500 kart puanına ulaşıldığında ise Xbox mağazasından 15 dolarlık hediye çeki kazanılacak.

Bir diğer yandan kart sahipleri ilk satın alımlarından 5000 puan, 3 aylık Xbox Game Pass Ultimate üyeliği de kazanacak.