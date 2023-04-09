Microsoft Edge’ye görüntü oluşturan yapay zeka geldi

Şirketler arasında iyice artan yapay zeka yarışı giderek kızışıyor. Microsoft geçen aylarda kendi arama motoru Bing’e metin tabanlı yapay zeka ChatGPT ve görüntü oluşturan Image Creator’u eklemişti. Şimdi ise firma yeni bir karar daha aldı. Bu karar ile birlikte artık Microsoft, kendi tarayıcısı Edge’ye Image Creator isimli yapay zekayı ekleyerek kullanıma sundu.