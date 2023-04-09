Microsoft Edge’ye görüntü oluşturan yapay zeka geldi
Microsoft, geçen aylarda sahip olduğu arama motoru Bing’e yapay zeka ekledi. Firma son olarak Microsoft Edge’ye görüntü oluşturma yapay zekasını ekledi.
Son zamanlarda teknoloji devleri birbirleriyle yapay zeka yarışına girdi. Google kendi yapay zekasını yapmayı tercih ederken, Microsoft ise ChatGPT’nin sahibi OpenAI’ı satın alarak bünyesine ekledi.
Şirketler arasında iyice artan yapay zeka yarışı giderek kızışıyor. Microsoft geçen aylarda kendi arama motoru Bing’e metin tabanlı yapay zeka ChatGPT ve görüntü oluşturan Image Creator’u eklemişti. Şimdi ise firma yeni bir karar daha aldı. Bu karar ile birlikte artık Microsoft, kendi tarayıcısı Edge’ye Image Creator isimli yapay zekayı ekleyerek kullanıma sundu.
IMAGE CREATOR MICROSOFT EDGE’DE NASIL KULLANILIR?
Image Creator adlı yapay zekayı kullanmak için ilk önce Edge tarayıcısına giriş yapmalısınız. Daha sonra Tarayıcınızın yan tarafında bulunan "+" simgesine tıklayarak "Image Creator" özelliğini açmalısınız. Daha sonra istediğiniz görseli bu özelliği kullanarak oluşturabilirsiniz.
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