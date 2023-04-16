Microsoft’tan büyük iddia: 'Rus ajanları oyun topluluklarımıza sızıyor'

Yayınlanma: 16.04.2023 - 12:15

Güncelleme: 16.04.2023 - 12:15

Geçen günlerde “World of Tanks” isimli bir oyunda iki kişinin kavga etmesi üzerine taraflardan bir tanesi “kavgayı kazanmak için” oyuna İngiltere’nin tank tasarımını sızdırmıştı.

Bu olayın haricinde ABD istihbarat belgesi de Minecraft Discord sunucusu üzerinden sızdırılmıştı. Sızıntıların boyutu ve sayısı artmaya başlayınca devletler tarafından olaya el atıldı.

Minecraft’ın sahibi Microsoft’un başkanı Brad Smith, Dünya Ekonomi Zirvesi’ndeki konuşmasında konuya yer verdi. Smith’in iddialarına göre, Rus ajanları oyun topluluklarına sızmaya çalışıyor.

"DOLAŞIMA SOKMAK İÇİN KULLANIYORLAR"

Smith “Hükümetlerle bu konuda tavsiyelerde bulunuyoruz. Biliyorsunuz, bu Wagner Grubu, Rus İstihbaratı ve kısmen bu oyun topluluklarına bilgiyi dolaşıma sokmak için kullanıyorlar” dedi.

Smith’in bahsettiği Wagner grubu iddiaya göre, Rusya Federasyonu’nun Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bir müttefiki tarafından yönetiliyor. Smith, grubun amacının gizli devlet bilgilerini dolaşıma sokmak olduğunu iddia ediyor.

WAGNER GRUP NEDİR?

Wagner grubu Rus bir paralı asker grubudur. Dimityr Utkin tarafından, Tevgeniy Prigozhin’in finanse etmesi ile 2014 yılında kurulmuştur.

Avrupa Birliği Konseyi tarafından yapılan açıklamalara göre, Wagner grubu Ukrayna’nın Soledar ve Bakhmut kentlerine düzenlenen saldırılarda öncülük ediyor. Bu sebepten dolayı Wagner grubu geçen günlerde Avrupa Birliği Konseyi tarafından yaptırıma uğratıldı.