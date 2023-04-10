Microsoft sonunda PC'yi yavaşlatan sorunu çözdü

Microsoft'un sahip olduğu Windows işletim sisteminin güvenlik koruması Windows Defender yüzünden Firefox web tarayıcıları açıldığında sistem yavaşlıyordu. 5 yıldır devam eden sorunu Microsoft sonunda çözdü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 10:53
Microsoft sonunda PC'yi yavaşlatan sorunu çözdü
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Teknoloji devi Microsoft'un sahip olduğu dünyanın en çok kullanılan işletim sistemi Windows'da, 5 yıldır çözülemeyen bir hata bulunuyordu. Bu hata Windows'un içinde bulunan güvenlik yazılımı Windows Defender'dan kaynaklanıyordu.

Windows Defender'dan dolayı oluşan hata yüzünden Firefox web tarayıcısını kullanan kullanıcıların bilgisyarları ciddi oranda yavaşlıyordu. Windwos 10 ve 11 sürümlerini etkileyen hata 2018 Mayıs ayından beri devam ediyordu.

Microsoft tarafından son yayınlanan güncelleme ile bu hata çözüldü. Hatanın çözülmesi ile birlikte Firefox web tarayıcısının işlemci kullanımında yaklaşık yüzde 75 oranında bir azalma oluştu.

Ancak diğer antivirüs programlarında da bu hata gözlemlenebiliyor. Firefox web tarayıcısının sahibi Mozilla da bu sorunun çözümü için çalıştığını açıkladı.  


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