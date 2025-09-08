Microsoft bir uygulamasının daha fişini çekiyor

Microsoft'un daha hafif bir Outlook sürümü için geliştirmeye başladığı Outlook Lite'ın fişi çekiliyor. 2022 yılında başlayan bu serüven, 2023 yılının sonuna kadar 5 milyondan fazla indirilmesiyle devam etmişti. Uygulama ilk piyasaya sürüldüğünde 5 MB boyuta sahipti.

2024 yılına gelindiğinde ise 10 milyon indirmenin üzerine çıkan Outlook Lite, yeni yapılan açıklamaya göre artık 6 Ekim 2025'ten sonra kullanılmayacak.

Yapılan açıklamada Outlook Lite'in belirlenen tarihten sonra kurulamayacağını ancak mevcut kullanıcıların kısıtlı da olsa bir süre daha uygulamayı kullanabileceği belirtildi.

Microsoft, işlevsellik ve kullanıcı deneyimi için Android tarafta Outlook Mobile uygulamasına odaklanmak istiyor. Bu yüzden şirket, kullanıcılarına Outlook Lite'tan Outlook Mobile uygulamasına geçmesini öneriyor.