Cumhuriyet Gazetesi Logo
Microsoft bir uygulamasının daha fişini çekiyor

Microsoft bir uygulamasının daha fişini çekiyor

8.09.2025 19:43:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Microsoft bir uygulamasının daha fişini çekiyor

Microsoft, 2022 yılında üzerinde çalışmaya başladığı Outlook Lite'ın uygulamasını kaldırmaya karar verdi.

Microsoft'un daha hafif bir Outlook sürümü için geliştirmeye başladığı Outlook Lite'ın fişi çekiliyor. 2022 yılında başlayan bu serüven, 2023 yılının sonuna kadar 5 milyondan fazla indirilmesiyle devam etmişti. Uygulama ilk piyasaya sürüldüğünde 5 MB boyuta sahipti.

2024 yılına gelindiğinde ise 10 milyon indirmenin üzerine çıkan Outlook Lite, yeni yapılan açıklamaya göre artık 6 Ekim 2025'ten sonra kullanılmayacak. 

Yapılan açıklamada Outlook Lite'in belirlenen tarihten sonra kurulamayacağını ancak mevcut kullanıcıların kısıtlı da olsa bir süre daha uygulamayı kullanabileceği belirtildi.

Microsoft, işlevsellik ve kullanıcı deneyimi için Android tarafta Outlook Mobile uygulamasına odaklanmak istiyor. Bu yüzden şirket, kullanıcılarına Outlook Lite'tan Outlook Mobile uygulamasına geçmesini öneriyor.

İlgili Konular: #microsoft #web tarayıcısı #outlook

İlgili Haberler

Kameraya sahip AirPods ne zaman gelecek?
Kameraya sahip AirPods ne zaman gelecek? Apple'ın bir süredir kameraya sahip AirPods ürettiği söyleniyor. Bu cihazın ise ne zaman tanıtılacağına dair yeni iddialar ortaya çıktı.
Bilim insanları serinleten güneş kremi geliştirdi
Bilim insanları serinleten güneş kremi geliştirdi Mucitler, kamelya poleni bazlı güneş kreminin alerji sorunlarına yol açmayacağını ve kirlilikle mücadeleye yardımcı olacağını söylüyor.
Poke Topu şeklinde tasarlanmış Pokemon oyuncağı çıkış yapıyor
Poke Topu şeklinde tasarlanmış Pokemon oyuncağı çıkış yapıyor Sanal bebek gibi dijital olarak Pokemon'larınızla ilgilenip onlarla vakit geçirmenizi sağlayacak yeni oyuncak ekimde piyasaya sürülüyor.