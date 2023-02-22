Yıllardır beklenen Google Pixel Fold için yeni detaylar

Google'ın yıllardır gelmesi beklenen Fold serisi için yeni özellikler ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 10:24
Yıllardır beklenen Google Pixel Fold için yeni detaylar
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Google'ın Pixel serisine eklenmek üzere geliştirilen Fold, bir süredir gündemdeki yerini koruyor. Telefonun geliştirildiği ortaya çıktıktan sonra detayları konuşulmaya başlandı. Ortaya çıkan yeni bilgilerde ise 140 mm boyutlarında olması beklenen telefonun, 80 mm de genişliği olacak. 

NE ZAMAN ÇIKACAĞI BELLİ DEĞİL

Daha önceki sızıntılarda telefonun Samsung'un Galaxy Z Fold serisine benzeyeceği söylenmişti ancak son bilgiler Oppo Find N2'ye daha fazla benzeceğini gösteriyor. Batarya için de bazı bilgiler söylendi. Pixel Fold'un 5.000 mAh batarya ile kullanıcıların karşısına çıkabileceği bu durumun da telefonun genel ağırlığını artıracağı düşünülüyor. 

Cihaz hakkında daha önce ortaya çıkan bilgilere göre kod adı Felix olan cihazın iç ve dış ekranı bulunacak ve Samsung tarafından geliştirilen ekranlar olacak. İç ekranın 1840 x 2208 piksel çözünürlüğü olacak.

Cihazın 800 nit parlaklığı olacağı ve maksimum da 1200 nite ulaşabileceği aktarılıyor. Ekranın şu anda standart hale gelen 120Hz ekran yenileme hızında sunulacak. Öte yandan 9to5Google tarafından incelenen APK dosyalarında Pixel Fold'a dair bir iz bulundu. Kaynak kodunda isPixel2022Foldable ifadesi yer alıyor.  


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